Furia Scaglione confirmó su romance con un futbolista con una foto explosiva

Quién es la polémica participante que ingresará a Gran Hermano Generación Dorada

Tras la revelación de Martín Salwe sobre la incorporación de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada, el panelista volvió a sorprender con otra primicia: adelantó quién será la próxima famosa que cruzará la puerta de la casa más famosa del país.

En el programa Lape Club Social (América TV), Salwe comenzó a dar indicios sobre la nueva participante y la describió: "Tema carácter. Para mí, entra la casa y la convivencia se vuelve conflictiva con ella. Es picante. Es irascible. Es ácida".

Intrigados, sus colegas quisieron profundizar y le consultaron: "¿Te resulta atractiva?". La respuesta fue inmediata y firme: "Sí, su forma de ser, sí".

El panelista siguió alimentando la expectativa con más pistas: "Es mediática. Es una persona que ha titulado muchas cosas. Cuando va a un lugar no pasa desapercibida por lo que dice, por cómo actúa, por cómo se mueve".

Además, agregó datos que terminaron de encaminar la incógnita: "Es joven. Un familiar de ella estuvo en GH. Hizo otro reality y no canta". E inmediatamente llegó el anuncio oficial: "Damas y caballeros, ya está en la casa de GH Generación dorada confirmada: Camilota", exclamó Salwe.

La misteriosa figura resultó ser Camila Deniz, hermana de Thiago Medina, quien ya había aparecido en televisión dentro de Cuestión de peso (El Trece). Su ingreso promete convertirse en uno de los momentos más comentados de esta edición, que busca renovar el formato y dejar una huella en la historia del reality.