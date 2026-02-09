Furia Scaglione confirmó su romance con un futbolista con una foto explosiva

Juliana Scaglione, conocida como Furia por su paso arrollador en Gran Hermano (Telefe), volvió a captar la atención de sus seguidores con una noticia inesperada: confirmó su noviazgo con un futbolista través de las redes sociales.
Juliana Scaglione, conocida como Furia por su paso arrollador en Gran Hermano (Telefe), volvió a captar la atención de sus seguidores con una noticia inesperada: confirmó su noviazgo con un futbolista través de las redes sociales.
La exjugadora del reality compartió en Instagram una publicación que despejó todas las dudas. En la imagen, se la ve abrazada y sonriente junto a Nicolás Rodríguez, arquero del club Excursionistas. El detalle que terminó de sellar el anuncio fue el emoji de corazón que acompañó la foto, un gesto simple pero contundente que sus fanáticos interpretaron como la confirmación definitiva.
Rodríguez, además de ser deportista, es padre de una niña llamada Clara. La aparición de Furia junto a él en una historia de Instagram, originalmente publicada por el propio arquero y luego replicada por ella, bastó para que la noticia se viralizara en cuestión de minutos.
Con este gesto, Juliana dejó en claro que atraviesa un nuevo capítulo en su vida personal, y sus seguidores celebraron la noticia con entusiasmo, llenando las redes de mensajes de apoyo y sorpresa.
Tras la revelación de Martín Salwe sobre la incorporación de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada, el panelista volvió a sorprender con otra primicia: adelantó quién será la próxima famosa que cruzará la puerta de la casa más famosa del país.
En el programa Lape Club Social (América TV), Salwe comenzó a dar indicios sobre la nueva participante y la describió: "Tema carácter. Para mí, entra la casa y la convivencia se vuelve conflictiva con ella. Es picante. Es irascible. Es ácida".
Intrigados, sus colegas quisieron profundizar y le consultaron: "¿Te resulta atractiva?". La respuesta fue inmediata y firme: "Sí, su forma de ser, sí".
El panelista siguió alimentando la expectativa con más pistas: "Es mediática. Es una persona que ha titulado muchas cosas. Cuando va a un lugar no pasa desapercibida por lo que dice, por cómo actúa, por cómo se mueve".
Además, agregó datos que terminaron de encaminar la incógnita: "Es joven. Un familiar de ella estuvo en GH. Hizo otro reality y no canta". E inmediatamente llegó el anuncio oficial: "Damas y caballeros, ya está en la casa de GH Generación dorada confirmada: Camilota", exclamó Salwe.
La misteriosa figura resultó ser Camila Deniz, hermana de Thiago Medina, quien ya había aparecido en televisión dentro de Cuestión de peso (El Trece). Su ingreso promete convertirse en uno de los momentos más comentados de esta edición, que busca renovar el formato y dejar una huella en la historia del reality.