Furia habló de su regreso a Gran Hermano y Telefe e hizo una inquietante aclaración

"Voy a estar en La Noche de los Ex, no significa que vaya a entrar a la casa ni ninguna otra cosa", aclaró respecto a las versiones que indicaban que volvería como jugadora a la casa más famosa.

"Van todos los ex Gran Hermano y es rotativo, en esta ocasión se me dio y me toca", explicó el motivo detrás de su presencia en el ciclo de debates.

Embed

Furia se sinceró sobre el comienzo de la nueva edición de Gran Hermano: "Fue..."

Sin dudas Furia fue el personaje más comentado de la última edición de Gran Hermano (Telefe) y muchos de los fanáticos esperaban ver su reacción ante el comienzo de la edición 2024 con nuevos participantes.

Lo cierto es que la mediática estuvo presente en la primera gala donde los 24 hermanitos entraron a la casa y hubo polémica porque muchos sintieron un ninguneo de parte de Santiago del Moro.

“Esto quería hablar. Me invitaron, nos nombró a todos pero fue en realidad una invitación cortés y el foco eran los nuevos participantes. Lo tenemos que tener recontra claro", reconoció Juliana en diálogo con LAM (América).

Sin embargo, no todo terminó ahí, ya que otro detalle que no pasó desapercibido fue la actitud de la ex hermanita que se retiró del estudio antes de que finalice el primer programa.

“Me fui antes porque no aguantaba más los zapatos que tenía puestos. Íbamos y veníamos. Nos pedían que nos paremos y que no sentemos", explicó lejos de estar disconforme con el lugar que le dieron.