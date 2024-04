Furia le comió la boca a Coti Romero en Gran Hermano: el video

Sin mediar ninguna palabra, la tatuada se paró del lugar en el sillón que ocupaba y se acercó a Coti para darle un pico, que dejó a la joven casi sin reacción.

El resto del grupo se sorprendió al ver el gesto de buena onda de la tatuada hacia la ex GH, momento que repercutió rápidamente en las redes.

De esta manera, mientras la correntina iba conociendo en persona a los participantes, Furia, fiel a sus impulsos no se aguantó y le dio su cariño de manera especial a su nueva compañera.

Cabe recordar que Coti Romero fue una de las jugadores de la anterior edición que más dio que hablar en la casa y ahora promete generar lo mismo en esta nueva incursión en el reality.

Furibunda y sorpresiva crítica de Germán Paoloski a Furia de Gran Hermano: "Ojalá que..."

La presencia y temperamento de Juliana Furia Scaglione en la casa de Gran Hermano, Telefe, despierta amores y odios en los televidentes del exitoso reality.

En este sentido, quien dio su sorpresiva sentencia sobre la tatuada y su accionar dentro de la casa fue Germán Paoloski, quien lanzó una picante crítica hacia la participante.

El conductor de El noticiero de la gente fue contundente a la hora de referirse a Furia y su certero comentario sobre la doble de riesgo se volvió viral en las redes sociales.

“No entiendo qué le ven. A mi no me gusta para nada así que ojalá que esta chica no gane le programa, después puede ganar cualquiera. Chau, gracias”, remarcó certero el conductor, dejando en claro que no quiere que ella sea la ganadora de la edición del popular programa.

Su inesperada crítica a la participante de GH, que es una de los perfiles más polémicos de la casa, generó un gran revuelo en las redes sumando adhesiones y los fans de la tatuada lo castigaron duramente.

En la última gala de eliminación, Furia, quien en los últimos días se aferra en la convivencia a Emmanuel Vich, se impuso en un apasionante mano a mano a Catalina Gorostidi.