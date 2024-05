Furia rompió en llanto y preocupó a sus compañeros en Gran Hermano: "Me dijeron..."

Acto seguido, apareció Bautista Mascia y también fue a abrazarla. “¿Estás llorando?”, le preguntó el uruguayo. “Sí, porque quería dormir y me dijeron ‘Juliana levantate’”, le respondió.

“Me duele la cara. Me agarró angustia. Me agarró angustia por eliminar jugadores, sentís culpa también. Rompés los sueños de los demás”, explicó mientras intentaba secarse las lágrimas.

Apareció el hermano de Furia de Gran Hermano con un mensaje contundente

A poco más de cinco meses del ingreso de Juliana “Furia” Scaglione a la casa de Gran Hermano 2023, sus hermanos comenzaron a aparecer en la TV. Coty fue la primera en tomar notoriedad tras su participación en un "congelados".

Por estos días, quien tomó visibilidad fue Andrea, la hermana mayor de la jugadora, quien estuvo en Intrusos, LAM y Desayuno Americano hablando a fondo de las internas familiares y de las disputas económicas que distanciaron a los 5 hermanos tras la muerte de sus padres.

Ahora, otro integrante del clan Scaglione cobró notoriedad. Se trata de Ezequiel, que grabó un video para su redes sociales, con mensaje inesperado y contundente, en medio del furor que generó Furia en estos meses.

"¡Que flash! Las bendiciones que me colman... pum... exceden mis mejores sueños. La inteligencia divina me da todas las ideas que necesito. Hay de todo para todos, incluso para mí. ¡Que flash! La abundancia financiera se manifiesta ahora. Me uno al club de los triunfadores", dice el muchacho en dicho material, que pasaron al aire en Desayuno Americano.