Furia sorprendió al revelar el secreto más inquietante sobre Noelia La Gata en Gran Hermano

En charla con Martín Ku en el living, Furia lanzó una picante teoría sobre los movimientos de la cantante en el tiempo que compartieron la famosa casa.

“Me pica, a ella le gusta gustar, y yo soy bisexual y la mina se puso un catsuit para entrenar”, marcó la tatuada en charla con el Chino, haciendo referencia a la supuesta seducción que intentaba implementar, según ella, Noelia.

“¿Qué pasaría si en vez de decirle ‘vieja del o...’, le digo ‘che que buena que estás’?”, le consultó la polémica participante al Chino mientras él escuchaba atentamente su picante análisis.

“Ella te ataca y después como que...(haciendo gestos de lágrimas) ”, comentó con seguridad Furia. Y se quejó del llanto de Noelia: “Eso que terminó llorando en el cuarto. Yo dije no, lo único que faltaba, lágrimas de cocodrilo de nuevo”, cerró filosísima.

Gran Hermano: Furia se hizo nuevos estudios por la leucemia y reveló los sorprendentes resultados

Juliana Furia Scaglione se hizo nuevos estudios por el diagnóstico de leucemia y contó los resultados en la casa de Gran Hermano, Telefe.

Santiago del Moro explicó que el lunes le hicieron nuevos exámenes de rutina a la participante y por suerte los resultados arrojaron resultados "muy buenos"

La polémica jugadora aprovechó el desayuno para darle las buenas novedades al resto de sus compañeros, aunque al principio dudó en contarlo por si brindaba información de más.

“Quiero decir algo que no sé si puedo decir porque no sé si se puede...”, comentó la tatuada. Ahí el uruguayo Bautista Mascia le dio ánimo para que continúe y Furia se soltó por completo: “Bueno gente…me volví a hacer el chequeo y me dio excelente”.

“Así que nada, mi hermana que es la que más me preocupa que esté tranquila, que igualmente seguro te habrán informado… Puedo seguir en carrera, y el linfocito está ahí, amiga. No se fue, así que lo siento por la gente que quiere ver morirme. ¡No!”, continuó eufórica.

“¡Todavía no me toca, amigo!”, cerró feliz Furia mirando fijo a cámara y mientras el resto de sus compañeros aplaudían al enterarse el tranquilizador parte médico que recibió.