Gran Hermano: Furia se hizo nuevos estudios por la leucemia y reveló los sorprendentes resultados

La polémica jugadora aprovechó el desayuno para darle las buenas novedades al resto de sus compañeros, aunque al principio dudó en contarlo por si brindaba información de más.

“Quiero decir algo que no sé si puedo decir porque no sé si se puede...”, comentó la tatuada. Ahí el uruguayo Bautista Mascia le dio ánimo para que continúe y Furia se soltó por completo: “Bueno gente…me volví a hacer el chequeo y me dio excelente”.

“Así que nada, mi hermana que es la que más me preocupa que esté tranquila, que igualmente seguro te habrán informado… Puedo seguir en carrera, y el linfocito está ahí, amiga. No se fue, así que lo siento por la gente que quiere ver morirme. ¡No!”, continuó eufórica.

“¡Todavía no me toca, amigo!”, cerró feliz Furia mirando fijo a cámara y mientras el resto de sus compañeros aplaudían al enterarse el tranquilizador parte médico que recibió.

furia gran hermano 1.jpg

El motivo que despertó el llanto desconsolado de Furia en Gran Hermano

En las últimas horas, en la casa de Gran Hermano, los participantes vivieron un momento muy emotivo. El Big les dio como consigna armar un rompecabezas que, al juntar todas las piezas, permitía visualizar una gigantografía.

Los jugadores culminaron con el desafío y se detuvieron a apreciar la imagen que se formó: la marquesina de una obra de teatro, que estaba confeccionada con las fotos que los chicos hicieron antes de entrar al reality de Telefe.

"¡No quiero llorar!", exclamó Furia, se que se apartó de sus compañeros para que no la vieran emocionada. "¡Somos los últimos 8!", acotó Virginia Demo, que se sintió profundamente movilizada.

La humorista llamó a Juliana y la invitó a un abrazo con el resto de las chicas. "Falta re poco... ¡la put... madre!", lanzó la entrenadora de Crossfit y notable protagonista de esta edición.

Enseguida, la situación se convirtió en un momento muy emotivo, que culminó con un aplauso de todos. Los jugadores que están desde el día 1 llevan más de cinco meses encerrados, salvo Florencia, Virginia y Darío, que entraron en etapas posteriores.