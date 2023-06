Furiosa respuesta de Rocío Rial tras las declaraciones de Morena: "Estoy enojadísima"

La joven reveló que, pese al revuelo que generaron los dichos de Morena, su papá está enfocado en recuperarse luego del infarto que sufrió en Colombia: "Mi papá está tranquilo, por suerte. Después de lo que pasó, se está concentrando en él".

Rocío también le reveló a notero Matías Vázquez que perdió todo contacto con Morena. "Tengo cero relación con mi hermana. No me parecen las cosas que anda hablando. En cualquier caso, si a ella le parece bien, me parece perfecto que hable de ella, pero no de mí, de mi historia", aseguró.

"Por eso, le puse un bozal legal. Es un 'por favor, no mencionen mi historia' y menos el otro (por Luis Ventura) diciendo que yo fui parte de entongues. No tiene la más mínima idea porque con él no hablo hace 10 años", agregó.

Además, la joven indicó que no cree que pueda recomponerse el vínculo con su hermana: "Sinceramente, me rompe las pel... lo que estuvo diciendo últimamente. Ya no me interesa lo que tenga que decir. No importa cuánto perdón pidas después, cuando se te pase la locura, de esto no se vuelve".

Al ser consultada sobre la posibilidad de un acercamiento entre Jorge y Morena, Rocío fue tajante. "Yo espero que no, pero bueno, mi viejo tiene sus sentimientos, es su hija, y si él quiere, él puede acercarse", sostuvo.

Respecto al vínculo con su madre biológica, Silvia D'Auro, la joven manifestó: "Silvia quedó en el pasado, de 2012 que no tengo relación. La vi una vez en 2016 y no la vi más. Creo que yo siento menos odio profundo por Silvia que mi hermana, pero es porque yo voy al psicólogo y lo hablo".

Al finalizar, Rocío señaló que su hermana salió a hablar en los medios por una razón netamente económica. "Sinceramente, podes decir que es por 'búsqueda de amor', pero cuando salís a hablar de todo es porque te dejaron de pagar el alquiler. Estoy enojadísima, con ella más que nada", sentenció.

"Que en paz descanse", la frase lapidaria de Morena a Jorge Rial por el Día del Padre

Este domingo, Morena Rial estuvo invitada al piso de La tarde del nueve. En el programa de Tomás Dente y Pía Slapka en El Nueve, la joven lanzó una frase picante sobre su padre, Jorge Rial.

Al ser consultada por el Día del padre, More le dedicó un saludo especial a su abogado, Alejandro Cipolla, a su padrino, Guillermo Marín, y a su tío, Luis Ventura, pero fue categórica al referirse a su papá.

"Feliz día a mi abogado, que lo amamos, que es papá. Nada más. Mi padre, que en paz descanse, no hay vuelta atrás. A mi tío Luis (Ventura) saludé también y a mi padrino (Guillermo Marín)", sostuvo.

More reiteró que Jorge está ausente en la vida de Francesco, su hijo. "Si vos siente amor de verdad por mi hijo, hubiera vuelto de Colombia y lo iba a ver", remarcó.

Al finalizar, la joven reveló cuál es el origen del enfrentamiento con el conductor. "La relación está rota desde hace 5 años porque odia que vaya a Córdoba. Tiene que entender que mi ex es cordobés y, además, a mí me gusta Córdoba. Tengo 24 años. Soy mayor y hago lo que quiero. A mí tampoco me gustan sus amistades y no me queda otra", cerró.