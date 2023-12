Furioso ataque de celos de Tamara Báez a L-Gante: los contundentes motivos

Tamara Baez

Según informaron en Mitre Live, el encuentro del fin de semana de L-Gante con su amiga La Joaqui "habría provocado una fuerte discusión entre los padres de Jamaica". Al tiempo que agregaron que "Tamara quiere reconquistarlo y L-Gante no quiere saber nada, por eso visita a su hija pero bajo ningún punto piensa en retomar su vida de pareja con su ex”.

En tanto, se suma que a la ex del artista urbano tampoco le habrían caído en gracia los videos que circularon de Elián bailando con Mariana Diarco, semanas atrás, en su cumpleaños, por lo que Tamara habría estallado celosa ante L-Gante con una frase muy concreta: "No me hagas más esto", en clara referencia al hecho de mostrarse públicamente tan cerca de otras mujeres.

Tamara Báez L-Gante.jpeg

L-Gante fue captado en un boliche muy cerca de Mariana Diarco, ex novia del Dipy

En medio de los rumores de una reconciliación con su ex pareja Tamara Báez, L-Gante fue visto en un boliche bailando muy pegado con otra mujer conocida.

Se trata de Mariana Diarco, que estuvo en pareja con El Dipy durante ocho años y tuvieron un hijo llamado Valentino. Ambos terminaron su relación en enero del 2021 y ella sostiene que el cantante es un padre presente con el cual me tiene un buen vínculo.

A casi tres años de la separación, la joven fue captada con el referente de cumbia 420 y la encargada de difundir las imágenes fue Pochi de @gossipeame."¿Qué onda entre Mariana Diarco y L-Gante? El andaba chocho apoyándola y cuando vio que lo filmaban entro en modo chau", escribió.

Efectivamente, en las imágenes se ve Elián con un trago en la mano y bailando detrás de Mariana hasta que en un momento decide alejarse lentamente de las cámaras.