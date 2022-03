Gabo Usandivaras, sobre la muerte de su hermana: "Se cansó de remarla con sus proyectos en Argentina"

Este miércoles, Gabo estuvo en Intrusos y habló de esa tremenda pérdida en su vida.

“Yo estaba en Los Ángeles, tratando de saber qué iba a hacer, no sabía bien qué quería de mí, y ese día mi hermana entró en una depresión repentina. Estuvimos todo el año de la pandemia sin poder compartir el duelo de la vieja juntos y nos reencontramos para las Fiestas en México, donde nos destinamos en un viaje de 70 días juntos, hermoso. Y esa fue la última vez que estuve con ella físicamente”, recordó el bailarín.

"¿Ahí no notaste nada?", le preguntó Flor de la V. "Hasta el día anterior yo no noté nada. Sin querer explayar tanto de su vida privada, porque siempre fue muy reservada, tenía sus dolores y sus cosas, precisó Gabo.

El bailarín indicó que la muerte de la madre de ellos fue un duro golpe para Giselle. "Lo de mi madre no lo procesaba. Lo empezó a procesar en este momento".

Por último, Gabo señaló que su hermana también sufrió mucho el asilamiento por el coronavirus. "Tenía dolores... una pandemia que la afectó, como a muchos. Creo que la forma en la cual se manejó la pandemia en la Argentina fue muy violenta. Dejó secuelas que hasta el día del hoy se ven. Ella se cansó de remarla con sus proyectos en la Argentina: su casa en construcción, su trabajo y 20 mil cosas. Y decidió desencarnar en esta vida y cortar con este plano”, sentenció.

El deseo de Gabo Usandivaras de convertirse en padre

En una entrevista con Primicias Ya, Gabo Usandivaras había hablado de la posibilidad de convertirse en padre.

El bailarín quería alcanzar ese sueño con ayuda de su hermana.

"Mi hermana, Giselle, me va a dar su vientre, el óvulo va a ser de una donante y yo lo voy a inseminar", había dicho Gabo en ese entonces.

"Ya hace bastante, siempre tuve la curiosidad de ser padre pero no lo veía bien de pendejo, a los 19 o 20, no lo veía bien que parejas homosexuales tuvieran hijos. O sea, me parecía que era una criatura obligada al bullyng a futuro. A medida que fui creciendo fui entendiendo que lo que necesita un hijo es cien por ciento amor y unos padres presentes como los que tuve yo y que no importa el sexo que tengan ellos", reflexionó.