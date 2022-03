Ganó un millón de pesos en tevé y sorprendió con su tajante decisión

Embed

“Lo que te tengo que preguntar ahora Federico, porque claro, vos tenés esta semana, después arrancás a trabajar. El tema es que mañana, miércoles, dos y media de la tarde, hay una edición de Los 8 escalones del millón. Vos podés venir e ir por los dos millones o decir ya está, tengo un millón, tengo trabajo nuevo, me quedo con esto, ya está, no vuelvo, ya pasé, no vuelvo más”, le planteó el conductor al joven.

A lo que Federico asombró a todos con su respuesta: "Fue muy estresante, así que creo que me voy a quedar acá”. “¿Me estás cargando? No volvés”, le dijo completamente sorprendido Guido Kaczka, quien empezó a consultarle al resto de los presentes en el estudio sobre esta tajante decisión que tomó el participante. "Dice que fue estresante y puede ser", añadió el animador.

La increíble historia del ganador del millón de pesos en lo de Guido Kaczka

Roberto Ruiz participó de Los 8 escalones del millón, El Trece, el programa de Guido Kackza, y se llevó el premio máximo. El hombre estaba muy contento y explicó a que se debió que unos días antes había sido estafado durante sus vacaciones en Mendoza.

Ruíz, que es abogado, contó los detalles de cómo fue el fraude que le hicieron. El hombre contó que todo comenzó cuando pasó los datos de su tarjeta de crédito a la agencia de turismo que se había contratado para organizar su viaje en familia.

“Mi hijo necesitaba cambiar la fecha del vuelo de regreso, entonces mandó varios mensajes a la agencia, pero nunca le daban bolilla. De pronto, alguien lo llamó y dijo ser de ahí. Le pidió pagar un monto como multa. Estábamos caminando y, como no tenía la tarjeta encima, me pidió la mía. Le dio los datos y el tipo nos fue llevando, hasta que pudo linkearla con el homebanking, se pasó la plata y quedamos en cero”, recordó en la entrevista.

Minutos después se acercaron al cajero para hacer una extracción y comprobaron el engaño: “Me decía saldo insuficiente. Fue un momento realmente horrible. Nos dejó sin nada. Teníamos un poquito de efectivo, pero tampoco era para hacerse los locos y mil kilómetros de casa”. Ruiz contó su historia en la televisión una vez que se consagró campeón de la plata.