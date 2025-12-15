A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
LOS GALARDONADOS

Martín Fierro Canales de Streaming 2025: la lista completa de todos los ganadores

Este domingo se llevó a cabo la primera edición de los Premios Martín Fierro de Canales de Streaming 2025, con la conducción de Damián Betular y Paula Chaves. Conocé la lista de los ganadores.

15 dic 2025, 00:35
MF DE STREAMING
MF DE STREAMING

La ceremonia marcó un hito al reconocer por primera vez a los contenidos digitales que revolucionaron las formas de comunicar, informar y entretener en el universo del streaming.

Leé también

La desubicada pregunta de La Reini a Diego Poggi sobre su sexualidad en los Martín Fierro de Streaming

la desubicada pregunta de la reini a diego poggi sobre su sexualidad en los martin fierro de streaming

Tras la entrega de 25 categorías, se conoció el máximo galardón de la noche: el primer Martín Fierro de Oro de Streaming. El premio fue para Stream Conicet: Fondo del mar, que se consagró como la gran producción destacada de esta edición inaugural.

"Durante 21 días la expedición del Conicet al fondo del mar logró más de 18 millones de visualizaciones y despertó en grandes y chicos un amor innegable por la oceanografía y la biología marina", informó la presentadora.

"Gracias a todos. Estos premios son de nuestras familias, de nuestros docentes y de nuestros institutos que nos bancan día a día", expresó uno de los ganadores en el escenario. "No se puede conservar lo que no se conoce. Ya conocemos el mar, por favor, todo el mundo a cuidarlo", agregó otra de las ganadores.

Embed

Todos los ganadores de los Martín Fierro Canales de Streaming 2025

Conducción femenina

Nati Jota - OLGA

Malena Pichot - Futurock

Paula Chaves - OLGA

Vicky Garabal - Luzu TV

La Tora - Luzu TV y TLF Streams

Sofi Martínez - TLF Streams

Conducción masculina

Luquita Rodríguez - Vorterix

Tomás Rebord - Blender

Migue Granados - OLGA

Nicolás Occhiato - Luzu TV

Ángel de Brito - Bondi

Pedro Rosemblat - Gelatina

Co conducción masculina

Juan Ruffo - Blender

Germán Beder - Vorterix

Damián Betular - OLGA

Marcos Aramburu - Gelatina

Santi Talledo - Luzu TV

Sebastián Manzoni - La casa Streaming

Co conducción femenina

Lia Copello - Gelatina

Flor Jazmín - Luzu TV

Gime Accardi - OLGA

Yoyi Francella - Luzu TV

Agos Palazzolo - Vorterix

Juli Poggio - La casa Streaming

Voz periodística

Iván Schargrodsky - C+ (Cenital)

Luciana Geuna - OLGA

Flor Halfon - Gelatina

Esteban Trebucq - Bondi

Carolina Amoroso - Infobae

Gonzalo Aziz - La Casa Streaming

Figura humorística femenina

Malena Guinzburg - Vorterix

Charo López - Gelatina

Noe Custodio - OLGA & Gelatina

Momi Giardina - Luzu TV

Anita Espósito - Luzu TV

Anacleta - Blender

Figura humorística masculina

Guille Aquino - Blender

Nachito Saralegui - Vorterix

Pelao Khe - OLGA

El Trinche - Luzu TV

Martín Garabal - Luzu TV

Rober Galati - Vorterix

Leo Greco - Canal 22 Streaming

Entrevistador

Migue Granados - OLGA

Pedro Rosemblat - Gelatina

Julia Mengolini - Futurock

Juan Pablo Varsky - Clank

Andrés Duka - Carnaval

Mili Hadad - Infobae

Voz periodística deportiva

Pablo Giralt - Mobile Sports

Nani Senra - AZZ

Gastón Edul - OLGA

Sebastián Varela del Río - Vorterix y AFA Estudio

Flavio Azzaro - AZZ

Octavio Gencarelli - Gelatina

Diego Díaz - Picado TV

Dupla del año

Luli y Paula - OLGA

Germán Beder & Joaco Cavanna - Vorterix

Momi Giardina & Santi Talledo - Luzu TV

Pepe Ochoa y Fede Bongiorno - Bondi

Tomás Quintín Palma & Marcos Aramburu - Gelatina

Marcos Giles & Ángela Torres - Luzu TV

Magazine

Antes Que Nadie - Luzu TV

Sería Increíble - OLGA

Rumis - La Casa Streaming

Escucho Ofertas - Blender

Deja que entre el sol - Vorterix

Tengo capturas - La Casa Streaming

Se Picó - República Z

Talento revelación

Tomás Limansky - Gelatina

Anacleta - Blender

Ángela Torres - Luzu TV

Marcos Giles - Vorterix y Luzu TV

Luli González - OLGA

Lola Latorre - La Casa Streaming

Columnista

Paulo Kablan - OLGA

Rolando Barbano - Luzu TV

Iván Schargrodsky - Blender

Emiliano Goggia - Gelatina

Naty Maldini - Futurock

Seba De Caro - Gelatina

Streamer

Martín Cirio

La Cobra

Davo

Spreen

Mernosketti

C0ker

Juli Manzotti

Semanal

Los No Talentos - Luzu TV

Mi primo es Así - OLGA

Xtream Master - Luzu TV

Bang Bang - Gelatina

Reporte Minoritario - Vorterix

Negocios son negocios - Mundo Dinero

Estás a tiempo - Stream Room TVP

Ahora en Jaque - Ahora Play

Interés general

Nadie Dice Nada - Luzu TV

Paren La Mano - Vorterix

Hay Algo Ahí - Blender

Furia Bebé - Futurock

TDT - OLGA

Storytime - Bondi

Humorístico

Soñé Que Volaba - OLGA

La gambeta - DGO

Qué Olor - Gelatina

Edición Especial - Luzu TV

Viernes Trece - Eltrece PRENDE

Cinco Minutos Más - Vorterix

Programa revelación

Tapados de Laburo - OLGA

Se Fue Larga - Luzu TV

Dopaminas - Vorterix

Sumergidas en data - La Casa Streaming

Había que decirlo - Eltrece PRENDE

Maxi Mediodía - Ahora Play

Más border del streaming - Programa

Patria y Familia - Luzu TV

Lo Del Turco - La canchita TV

El fin del mundo - OLGA

Transmisión especial

24hs TDT - OLGA

Revolución en La Casa - La Casa Streaming

20 años de YouTube - Blender

Luzu FC - Luzu TV

Stream Conicet: Fondo del Mar - Schmidt Ocean Institute

Transmisión especial musical

Gracias Mercedes - OLGA

Día Rosarino - OLGA

2do Aniversario - OLGA

Tini - La Casa Streaming

Gelatón - Gelatina

El baile más grande del universo - Universo TV

Informativo

Segurola y Habana - Futurock

Paraíso Fiscal - OLGA

La mañana de Infobae - Infobae

Circo Freak - Gelatina

Tiempo libre - La Casa Streaming

Tremenda mañana - Bondi

Divino Tesoro - Murad

Político

540 - C+ (Cenital)

La misa - Carajo

Data Clave - Carnaval

Mate Central - Mate

Multiverso Fantino - Neura

Industria Nacional - Gelatina

Deportivo

412 - 412

Cuidemos El Fútbol - AZZ

Golgana - OLGA

No se pudo - Vorterix

Visitantes - Carnaval

Mundial - AFA Estudio

Musical

¡FA! - Esto es ¡FA!

Algo de música - Luzu TV

Un Poco De Ruido - Un Poco De Ruido

FM Luzu - Luzu TV

Soundtrash - Blender

Origamix - Somos origamis & Gelatina

Volverme Loco - Bombo TV

De actualidad

Ángel responde - Bondi

El ejército de la mañana - Bondi

Resu en Vivo - Resumido

Desayuno Intermitente - Blender

Ya fue Todo - Jotax

Elijo Creer - Gelatina

La posta del Espectáculo - Stream Room TVP

Mejor contenido on demand

La Cruda - OLGA

Así somos - Luzu TV

El galpón - Vorterix

Esto es cine - Blender

Banquete - OLGA

Una buena excusa - Gelatina

Mejor producción integral

OLGA

Luzu TV

Gelatina

Blender

Vorterix

Bondi

Stream react

La voz - Streams Telefe & LUZU TV

Masterchef Liga Streamers - Streams Telefe y canales de streamers

Gran Hermano - Streams Telefe

Azzaro reacción - AZZ

Programa federal

Para el Universo - Universo TV (Córdoba)

Cabaret Voltaire - Brindis TV (Rosario)

Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza)

Dolar Blue - La casa del streaming (Misiones)

Mejor comunidad del público

Luzu TV

Clip del año

Luzu TV

mf de streaming 2025

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Premios Martín Fierro

Lo más visto