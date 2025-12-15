El importante anuncio de Maxi López que cambia drásticamente su futuro laboral

El propio López se encargó de confirmar la noticia en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram escribió: “Los rumores son ciertos. Este enero nos vamos a divertir mucho en Sería increíble, en Olga”. El mensaje estuvo acompañado por un video grabado en el backstage de la señal, donde también expresó: “Esta es una etapa nueva de mi vida, tengo ganas de explorar nuevos proyectos”.

Desde Olga, además, dejaron en claro que no habrá descanso. En una publicación en X anunciaron que, a partir del cinco de enero, todo el equipo se trasladará a un hotel en Quba, Playa Grande, en Mar del Plata, para realizar la programación completa desde la costa atlántica.

La grilla ya está definida: de 7 a 10 irá Sería Increíble con Nati Jota, Maxi López, Eial Moldavsky, Noe Custodio y Toto Kirzner; de 10 a 12:30, Soñé que Veraneaba con Lucas Fridman, Homero Petinatto, Gimena Accardi, Benjamín Amadeo y Evitta Luna; de 12:30 a 14:30, Tapados de Laburo con Nacho Elizalde, Luli González, Evelyn Botto y Mortedor; y de 14:30 a 16:30, TDT con Marti Benza, Cami Jara, Giani Odoguardi, Nico Ferrero y una incorporación aún por anunciar.

Ahora, la expectativa está puesta en el debut de Maxi López en un terreno completamente distinto al que supo dominar. El micrófono reemplaza al balón y la espontaneidad al césped. Para descubrir cómo será esta nueva faceta, habrá que madrugar.

¿Cuál es la anécdota prohibida de Máxi López y Wanda Nara?

El jueves pasado, MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo una noche especial dedicada al fútbol. El jurado se vistió de árbitro y los participantes tuvieron que preparar platos típicos de cancha. En ese clima distendido, Wanda Nara volvió a desplegar su estilo filoso y sorprendió al revelar una anécdota poco conocida de Maxi López.

Al inicio de la gala, el exfutbolista compartió: "Aprendí muchos idiomas para mandar al diablo los árbitros". Sin dudarlo, Wanda lo interrumpió y lanzó: "Una vez me llamaron y terminó preso".

"Wanda siempre tiene una sorpresa", comentó Maxi en su entrevista individual, dejando en claro que la conductora no pierde oportunidad para mandarlo al frente.

El jurado también se sumó a la charla. "¡No! ¿En Italia?", preguntó Donato de Santis. Wanda y Maxi respondieron al unísono: "En Brasil". El chef quiso saber más y repreguntó: "¿Cómo te llamaron?".

"Y... se equivocó", explicó Wanda. Maxi completó la historia: "Le dije algo al árbitro y me vinieron a buscar". Y Wanda, fiel a su humor, cerró con una broma: "Preparen el traductor....".