NO HAY VUELTA ATRÁS

El importante anuncio de Maxi López que cambia drásticamente su futuro laboral

Maxi López sorprendió a todos al dar a conocer de manera oficial que comienza una nueva etapa profesional en la Argentina.

15 dic 2025, 12:20
La noche de los Martín Fierro de Streaming 2025 dejó una sorpresa que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados del ambiente digital. Olga, la señal liderada por Migue Granados, anunció de manera oficial la incorporación de Maxi López como nuevo conductor de su programación de verano. Aunque el rumor venía circulando con fuerza en redes sociales, la confirmación llegó en el marco de la ceremonia, frente a colegas, invitados y miles de espectadores que seguían la gala en vivo.

La encargada de despejar cualquier duda fue Nati Jota, quien minutos antes había sido reconocida con el premio a la mejor conducción femenina. Micrófono en mano y ante un salón expectante, la conductora dejó entrever el cambio en su rutina diaria al adelantar: “De 7 a 10 de la mañana, me clavaron a las 7 de la mañana, tres horas aparte, pero estoy contenta de que nos acompañen y de acompañarlos”. La frase, dicha con humor, despertó murmullos y aplausos, y anticipó lo que vendría después.

Instantes más tarde, Nati volvió a tomar la palabra para completar el anuncio y revelar el equipo completo que la acompañará durante el verano. Con tono cómplice, aclaró: “Yo no dije con quiénes voy a estar. Voy a estar con Eial Moldavsky, Noe Custodio, Toto Kirzner y con el gran Maxi López que se suma también”. Entre risas, sumó un comentario que no pasó desapercibido: “No sé si sabe que vamos a las siete, espero que sí”. Así, el exfutbolista quedó oficialmente presentado como una de las figuras fuertes de la nueva temporada.

La llegada de Maxi López a Olga no solo representa una apuesta al impacto mediático, sino también una señal de renovación y búsqueda de nuevos públicos. El exdelantero deberá instalarse en la Argentina durante el verano junto a su pareja, la modelo sueca Daniela Christiansson, tras el reciente nacimiento de su segundo hijo en Suiza, para cumplir con este nuevo desafío profesional.

El propio López se encargó de confirmar la noticia en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram escribió: “Los rumores son ciertos. Este enero nos vamos a divertir mucho en Sería increíble, en Olga”. El mensaje estuvo acompañado por un video grabado en el backstage de la señal, donde también expresó: “Esta es una etapa nueva de mi vida, tengo ganas de explorar nuevos proyectos”.

Desde Olga, además, dejaron en claro que no habrá descanso. En una publicación en X anunciaron que, a partir del cinco de enero, todo el equipo se trasladará a un hotel en Quba, Playa Grande, en Mar del Plata, para realizar la programación completa desde la costa atlántica.

La grilla ya está definida: de 7 a 10 irá Sería Increíble con Nati Jota, Maxi López, Eial Moldavsky, Noe Custodio y Toto Kirzner; de 10 a 12:30, Soñé que Veraneaba con Lucas Fridman, Homero Petinatto, Gimena Accardi, Benjamín Amadeo y Evitta Luna; de 12:30 a 14:30, Tapados de Laburo con Nacho Elizalde, Luli González, Evelyn Botto y Mortedor; y de 14:30 a 16:30, TDT con Marti Benza, Cami Jara, Giani Odoguardi, Nico Ferrero y una incorporación aún por anunciar.

Ahora, la expectativa está puesta en el debut de Maxi López en un terreno completamente distinto al que supo dominar. El micrófono reemplaza al balón y la espontaneidad al césped. Para descubrir cómo será esta nueva faceta, habrá que madrugar.

¿Cuál es la anécdota prohibida de Máxi López y Wanda Nara?

El jueves pasado, MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo una noche especial dedicada al fútbol. El jurado se vistió de árbitro y los participantes tuvieron que preparar platos típicos de cancha. En ese clima distendido, Wanda Nara volvió a desplegar su estilo filoso y sorprendió al revelar una anécdota poco conocida de Maxi López.

Al inicio de la gala, el exfutbolista compartió: "Aprendí muchos idiomas para mandar al diablo los árbitros". Sin dudarlo, Wanda lo interrumpió y lanzó: "Una vez me llamaron y terminó preso".

"Wanda siempre tiene una sorpresa", comentó Maxi en su entrevista individual, dejando en claro que la conductora no pierde oportunidad para mandarlo al frente.

El jurado también se sumó a la charla. "¡No! ¿En Italia?", preguntó Donato de Santis. Wanda y Maxi respondieron al unísono: "En Brasil". El chef quiso saber más y repreguntó: "¿Cómo te llamaron?".

"Y... se equivocó", explicó Wanda. Maxi completó la historia: "Le dije algo al árbitro y me vinieron a buscar". Y Wanda, fiel a su humor, cerró con una broma: "Preparen el traductor....".

