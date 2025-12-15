La furia de Cinthia Fernández ante la despiadada crítica a una conductora por su look en los Martín Fierro de Streaming

Embed

Ante la crítica a los pies de Nati Jota, Cinthia Fernández intervino de inmediato muy enojada por ese comentario: "Su comentario diculpame pero atrasa. Acá en la televisión ese comentario no va. Cualquiera se puede poner lo que quiera y me parece que criticar algo físico no está bueno. No estás criticando ropa, estás criticando un aspecto físico, educate que eso ya está demodé".

"Estoy diciendo que las zandalias no me gustan porque tiene feos pies, punto, ya está. Son los pies que Dios le dio", se defendió el periodista.

María Fernanda Callejón también intervino y le marcó que ni diga eso de los pies de Nati Jota. A lo que el invitado reaccionó: "Están muy...".

Y Cinthia Fernández lo cortó al instante: "¿Muy que? Muy educadas que quizás es lo que te hace falta. En esta época de cuerpos no habla".

"La próxima vez denme un decálogo de qué puedo decir y qué no", le contestó Vera Calderón, y la panelista concluyó con firmeza: "Del físico no deberías hablar".

Cinthia Fernández detalló cuántas materias aprobó en su primer año de abogacía

Cinthia Fernández celebró al aire de La mañana con Moria (El Trece) su primer año en la carrera de abogacía y contó cuál fue su rendimiento académico durante el 2025.

La panelista empezó a cursar la carrera de abogacía en una facultad privada y sorprendió a todos explicando las cantidad de materias que pudo aprobar y las calificaciones que obtuvo.

“Cinthia es una gran estudiante. Dio 10 materias y vamos a aplaudirla”, anunció la conductora Moria Casán por el logro de la integrante de su programa.

Ahí fue cuando Cinthia Fernández detalló cómo fue su primer año estudiando la carrera de abogacía. “Aprobé 10 materias, pero hice una medio border porque no me daba más la croqueta”, confesó con total sinceridad.

“Dejé dos materias: Derecho Constitucional y Sociología. Derecho Constitucional es pesadita, pero es la base de todo. Sociología sabía que la podía meter”, continuó.

Y siguió con total orgullo por el esfuerzo que hizo durante todo el año: “Me presenté en el recuperatorio y no el día del examen, y me saqué 8 y 10. Me siento orgullosa y me emociona”.

Inmediatamente Moria Casán y el resto de los integrantes del programa la aplaudieron dándole así más ánimo a continuar con todo la carrera en 2026.