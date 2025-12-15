La furia de Cinthia Fernández ante la despiadada crítica a una conductora por su look en los Martín Fierro de Streaming

El domingo tuvo lugar el primer Martín Fierro de Streaming en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y como suele ocurrir en estos eventos se analizan los distintos looks de los ternados e invitados a la gala.
Cinthia Fernández se plantó ante la filosa observación que hizo un analista de moda al aire al cuestionar el look elegido por una conductora para el Martín Fierro de Streaming.
En el programa La mañana con Moria (El Trece) Cinthia Fernández puso el grito en el cielo cuando criticaron a una famosa conductora y se dio un picante ida y vuelta con un invitado.
“Nati Jota me gustó mucho cómo estaba. No es la gala La Rosa ni de la Fundación Austural de Valeria Mazza, a mí me gustó mucho. Siento que esta vez está como debe ser, no cuando la disfrazan o le ponen corset que está como muy apretada casi como madrina de la niñera”, analizó Fabián Medina Florez sobre el look de la ganadora a mejor conductora femenina.
Mientras que Rodolfo Vera Calderón acotó: “Como que me hubiera gustado más irregular el corte de abajo. Tiene feos pies, perdón. Unas zandalias tiene que tener lindos pies, punto. Si tienes feos pies, no te puedes poner unos zapatos abiertos”.
Ante la crítica a los pies de Nati Jota, Cinthia Fernández intervino de inmediato muy enojada por ese comentario: "Su comentario diculpame pero atrasa. Acá en la televisión ese comentario no va. Cualquiera se puede poner lo que quiera y me parece que criticar algo físico no está bueno. No estás criticando ropa, estás criticando un aspecto físico, educate que eso ya está demodé".
"Estoy diciendo que las zandalias no me gustan porque tiene feos pies, punto, ya está. Son los pies que Dios le dio", se defendió el periodista.
María Fernanda Callejón también intervino y le marcó que ni diga eso de los pies de Nati Jota. A lo que el invitado reaccionó: "Están muy...".
Y Cinthia Fernández lo cortó al instante: "¿Muy que? Muy educadas que quizás es lo que te hace falta. En esta época de cuerpos no habla".
"La próxima vez denme un decálogo de qué puedo decir y qué no", le contestó Vera Calderón, y la panelista concluyó con firmeza: "Del físico no deberías hablar".
Cinthia Fernández celebró al aire de La mañana con Moria (El Trece) su primer año en la carrera de abogacía y contó cuál fue su rendimiento académico durante el 2025.
La panelista empezó a cursar la carrera de abogacía en una facultad privada y sorprendió a todos explicando las cantidad de materias que pudo aprobar y las calificaciones que obtuvo.
“Cinthia es una gran estudiante. Dio 10 materias y vamos a aplaudirla”, anunció la conductora Moria Casán por el logro de la integrante de su programa.
Ahí fue cuando Cinthia Fernández detalló cómo fue su primer año estudiando la carrera de abogacía. “Aprobé 10 materias, pero hice una medio border porque no me daba más la croqueta”, confesó con total sinceridad.
“Dejé dos materias: Derecho Constitucional y Sociología. Derecho Constitucional es pesadita, pero es la base de todo. Sociología sabía que la podía meter”, continuó.
Y siguió con total orgullo por el esfuerzo que hizo durante todo el año: “Me presenté en el recuperatorio y no el día del examen, y me saqué 8 y 10. Me siento orgullosa y me emociona”.
Inmediatamente Moria Casán y el resto de los integrantes del programa la aplaudieron dándole así más ánimo a continuar con todo la carrera en 2026.