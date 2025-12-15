Apareció un video de Jorge Rial junto a su nieto Amadeo, mientras Morena Rial continúa detenida

A diferencia de su hermana, la hija menor de Jorge Rial lleva una vida mucho más tranquila: mantiene un perfil bajo, sin exposición mediática ni contacto con la prensa, una postura que facilita que esté a cargo del cuidado del menor.

Lejos de los escándalos mediáticos, el video muestra una faceta íntima y cálida de Jorge Rial, enfocada en acompañar el crecimiento de su nieto y en compartir con Amadeo momentos simples pero significativos.

¿Morena Rial embarazada?

Morena Rial se sometió a una serie de tests de embarazo para despejar por completo las versiones que venían circulando y para determinar cómo seguir, tanto desde su salud como desde el trabajo de su equipo legal, que lucha día a día por lograr la prisión domiciliaria.

En este contexto, el abogado de la mediática, Martín Leiro, visitó DDM (América TV) y contó cómo fue el momento de la realización del test: "La llevaron a sanidad, volvió y el servicio se quedó con el test. Después, Morena me dijo que le había dado negativo".

Por su parte, el panelista Guido Záffora aportó contexto sobre la demora en la confirmación oficial del resultado. Según explicó, la directora del penal de Magdalena se mostró molesta por el tratamiento mediático del tema: “Estaba mirando la televisión y sentía que se estaba convirtiendo todo en un reality show, especialmente lo vinculado al supuesto embarazo, sin la seriedad que la situación requería”.

Záffora agregó que, a raíz de ese enojo, la autoridad del penal decidió retener el resultado del test durante un tiempo: “No quería que se confirmara en televisión”.