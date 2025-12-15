El dramático momento que vivió Daniela Celis y que casi le arruina la noche del Martín Fierro de Streaming: el video

Para su suerte, mientras intentaban contactar a alguien que los pueda ayudar, la aparición de un vecino del edificio fue clave y ella mostró cómo salieron del ascensor.

“¡Ay, gracias!“, exclamó Daniela Celis aliviada por salir del ascensor donde había quedado encerrada con su amigo al ver que un vecino llamó justo en el piso donde se encontraban varados por unos segundos.

Lo cierto es que ese imprevisto casi complica la presencia de Daniela en el primer Martín Fierro de Streaming que contó con la conducción de Paula Chaves y Damián Betular y que fue transmitido por Olga y Telefe.

La revelación más inesperada de Daniela Celis de cara al 2026

Daniela Celis dejó a todos boquiabiertos en el programa Patria y familia (Luzu TV), al revelar una confesión que nadie esperaba de cara al próximo año que se avecina.

“Lista de cosas antes del 2026: aprender un idioma, leer un libro”, expresó la ex participante de Gran Hermano luego de tomar su teléfono celular donde tenía todo pensado y anotado con anterioridad.

Y agregó con absoluta sinceridad sobre lo que vivió en 2025 y por qué no pudo hacerlo antes: “No pude leer en todo el año, no tuve tiempo”.

La revelación generó sorpresa en el estudio, especialmente cuando le preguntaron qué tipo de lectura le interesaba. “No lo sé todavía”, respondió, e inmediatamente lanzó una frase que dejó a todos impactados: “¡Nunca en mi vida leí un libro!”.

En medio de la charla, Fefe Bongiorno, productor del ciclo, fue más allá y bromeó al preguntarle si conocía los libros de Martín Dardik (Trinche, que también forma parte de Luzu TV).

“Me suena”, contestó Daniela Celis. Fue entonces cuando Fede Popgold redobló la apuesta: “¿El Eternauta lo conoces? El libro lo escribió Martín Dardik”.

La reacción de Pestañala no tardó en llegar. “¡Qué bocho! ¿No? Hay que escribir un libro”, opinnó la morocha convencida de la broma que acababa de escuchar.