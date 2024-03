Gastón Trezeguet, durísimo con Agostina Spinelli de Gran Hermano: "No le creo nada"

Y sumó: “En el confesionario metió feminismo, para mí es todo mentira, no le creo el miedo. No le creí que se sintió amenazada, si le creo el desequilibrio y que se haya sentido muy mal y por supuesto ella no quería convivir con Furia”.

“En su discurso metió cualquier cosa, exageró todo. Si ahí adentro te sentís amenazado te parás y te vas, ella espero hasta el domingo para querer irse. Agos hace un montón de días amenazaba con que se iba a ir”, cerró el productor.

Agostina se fue esta madrugada de la casa más famosa del país, luego de que Lisandro Navarro, su aliado, fuera eliminado del juego. La expolicía aseguró que se sentía amenazada por Juliana 'Furia' Scaglione y afirmó que tenía miedo.

La dura decisión que tomó Agostina contra Furia tras abandonar Gran Hermano

La última gala de eliminación de Gran Hermano (Telefe) fue un verdadero escándalo. Junto con la eliminación de Lisandro por el voto de la gente, Agostina Spinelli decidió abandonar la casa en medio de gritos y llanto.

La decisión final para el público estuvo entre Furia y Lisandro, y al ver que su compañero fue quien quedó fuera de juego, Agostina aseguró que su vida corría peligro ya que la entrenadora la habría amenazado de muerte.

De esta manera, el conductor del reality, Santiago del Moro, confirmó que durante la madrugada Agostina efectivamente dejó la casa y que se encontraba en el hotel de aislamiento.

Sin embargo, el escándalo no terminó ahí. Y es que está tarde, el periodista Ángel de Brito comunicó que la participante tiene intenciones de formalizar una denuncia contra Furia por los motivos mencionados anteriormente.

"Agostina radicará la denuncia policial por amenazas de muerte contra FURIA. Licha evalúa con su familia el tema, pero solo se vieron 15 minutos", expresó en su cuenta de X.