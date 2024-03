¡Escándalo en Gran Hermano! Agostina se quebró y pidió abandonar la casa: "Tengo miedo"

Acto seguido, el presentador le pidió a Agostina que vaya al confesionario para que pudieran hablar de su repentina decisión. “Tengo miedo de quedarme. Tengo miedo de lo que me dijo ayer. Tengo miedo de irme a dormir a la pieza y que me clave un cuchillo, ¿sabés la cantidad de femicidios y homicidios que hay?”, dijo entre lágrimas.

Ahí, el conductor trató de tranquilizarla y le respondió: "Este programa se ve con muchas cámaras las 24 horas. Vemos el comportamiento de todos los jugadores. Cuando tienen que ser sancionados son sancionados, los van conteniendo también. Yo creo que si a vos el juego te hace mal o te sentís amenazada no tenés que estar en él, yo no te quiero ver así".

"Tengo miedo", repitió Spinelli muy angustiada. "Me quiero ir hoy", aseguró llorando. "¿No querés ni dormir en el SUM? ¿Sola?", le preguntó Del Moro. "No, no, me quiero ir hoy", reiteró destrozada.

Lisandro Navarro se fue de la casa más famosa del país por decisión de la gente con el 61,6 por ciento de los votos.

Embed

La decisión de Gran Hermano tras la repudiable frase de Agostina sobre el atentado a la AMIA

Ni bien comenzó la gala de este domingo, Gran Hermano decidió compartir un informe para Agostina Spinelli y los demás jugadores del reality por la repudiable frase que dijo sobre el atentado a la AMIA.

El conductor del ciclo de Telefe, Santiago del Moro se comunicó con la casa y dijo: "Yo creo en el don de gente, en este caso de Agostina, le voy a pedir que recapacite por algo que dijo al pasar y que pida disculpas. No tiene que ver con el juego en sí, sino que habló al pasar del atentado a la AMIA".

"Lo más fácil hubiese sido echarla, pero nos pareció importante educar porque nos parece que el comentario no fue hecho para lastimar", agregó el presentador.

Acto seguido, los participantes y los televidentes vieron un informe especial sobre el atentado a la AMIA, que tuvo lugar el lunes 18 de julio de 1994.

"Fue un dicho que se dice y jamás pensé en eso. Creo que todos los argentinos lo decimos, pero pido disculpas por mi ignorancia", expresó Agostina a modo de disculpa tras ver el informe.