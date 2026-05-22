Mauro Szeta presenta una investigación única sobre la desaparición más inquietante: Sofía Herrera

Este nuevo especial saldrá al aire el domingo 24 de mayo al término de GPS, un nuevo especial de Mauro Szeta producido por Jotax y América TV.

Embed - America TV on Instagram: " ¿QUÉ PASÓ CON SOFÍA HERRERA? Este domingo a las 22:00, América TV presenta una investigación profunda en "Mauro Szeta presenta". El periodista Mauro Szeta reconstruye de punta a punta el caso que conmocionó a la Argentina: la desaparición de la nena de tres años en un camping de Tierra del Fuego en 2008. Un misterio que, después de tantos años, sigue siendo una herida abierta. En este especial exclusivo: Expedientes y los datos ocultos de la causa. Pistas actuales: Las hipótesis que maneja la justicia hoy. Testimonios clave: La incansable lucha de su familia por la verdad. ¿Qué pasó realmente aquel día? Los aciertos, los errores y las incógnitas de una búsqueda que no se detiene. Domingo 24 de mayo 22:00 hs Por #AméricaTV"