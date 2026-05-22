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Mauro Szeta presenta una investigación única sobre la desaparición más inquietante: Sofía Herrera

A más de 17 años del hecho que conmocionó a toda la sociedad, Mauro Szeta viajó al epicentro del misterio. Los detalles del especial que se verá este domingo por América TV.

22 may 2026, 08:00
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Mauro Szeta presenta una investigación única sobre la desaparición más inquietante: Sofía Herrera
Mauro Szeta presenta una investigación única sobre la desaparición más inquietante: Sofía Herrera
Mauro Szeta presenta una investigación única sobre la desaparición más inquietante: Sofía Herrera

Mauro Szeta presenta una investigación única sobre la desaparición más inquietante de la historia criminal reciente del país.

A más de 17 años del hecho que conmocionó a toda la sociedad, Mauro Szeta viajó al epicentro del misterio, en Tierra del Fuego, para reconstruir el minuto a minuto del caso que cambió para siempre los protocolos de búsqueda de menores en Argentina.

Este nuevo especial de investigación pone el foco en la brutal ventana de tiempo que bastó para que la realidad se rompiera para siempre. “28 de septiembre de 2008. De acá se robaron a Sofía Herrera”, afirma el envío. No fue una pérdida; la hipótesis de este trabajo periodístico es contundente: “Se la robaron”.

El programa expone los fallos, las pistas falsas y la reconstrucción técnica de una distracción de apenas 9 minutos que se transformó en una búsqueda incansable de casi dos décadas.

Este nuevo especial saldrá al aire el domingo 24 de mayo al término de GPS, un nuevo especial de Mauro Szeta producido por Jotax y América TV.

Embed - America TV on Instagram: " ¿QUÉ PASÓ CON SOFÍA HERRERA? Este domingo a las 22:00, América TV presenta una investigación profunda en "Mauro Szeta presenta". El periodista Mauro Szeta reconstruye de punta a punta el caso que conmocionó a la Argentina: la desaparición de la nena de tres años en un camping de Tierra del Fuego en 2008. Un misterio que, después de tantos años, sigue siendo una herida abierta. En este especial exclusivo: Expedientes y los datos ocultos de la causa. Pistas actuales: Las hipótesis que maneja la justicia hoy. Testimonios clave: La incansable lucha de su familia por la verdad. ¿Qué pasó realmente aquel día? Los aciertos, los errores y las incógnitas de una búsqueda que no se detiene. Domingo 24 de mayo 22:00 hs Por #AméricaTV"
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