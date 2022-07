Georgina Barbarossa se metió en Tinder y contó qué requisito debe tener un hombre

Georgina aclaró en tanto que "no está en pareja" pero que “tuvo un par de cosas” este último tiempo. “Lo que me pasa es que estoy tan ocupada ahora que no tengo tiempo de fijarme”, dijo la ex Masterchef Celebrity sobre su conectividad en la aplicación de citas.

georgina barbarossa.jpg

Y sobre los hombres que busca, comentó: “Tienen que ser valientes porque te ven fuerte y se asustan. Que sean limpios, con la dentadura completa, simpáticos y cultos. Que me hable bien, que me conjugue bien los verbos y que no me diga ‘vistes’ o ‘agarrastes’”.

Antes, en charla con Gente, la actriz y conductora afirmó: “Yo estoy en Tinder. Lo que pasa es que después me olvido de contestar. Estaba haciendo la temporada en Carlos Paz y Rochi Igarzábal y Sofía Macaggi me lo abrieron. Yo no lo podía creer. Me empecé a divertir muchísimo, pero tampoco la vida pasa por ahí. No estoy todo el día pendiente del teléfono porque me muero. Entre los mensajes y todas las cosas que te llegan de información es como que… si viene el amor, fantástico”.

Georgina Barbarossa

Qué dijo Georgina Barbarossa tras el escándalo de Pepe Cibrian y su novio, Nahuel Lodi

Un verdadero escándalo estalló en Intrusos, América TV. En el programa de Flor de la V dieron a conocer un video, donde se ve a Nahuel Lodi, el novio de Pepe Cibrián, muy apasionado y a los besos con otro hombre en un boliche.

Según contó el periodista Gonzalo Vázquez, el material llegó a la producción de parte de un testigo del episodio: "Diego, que fue quien lo vio, nos informa que esto habría ocurrido hace un mes, en Vorterix".

"Esto fue el domingo 19, que el lunes fue feriado por le 20 de junio. Yo salí con mis amigos. En un momento, uno de mis amigo me dice 'ese es el futuro marido de Pepe Cibrián'. Estuvo en esa situación que se ve en los videos y las fotos", detalló la persona que encontró a Lodi con otro hombre.

Tras la filtración del video de Lodi con otro hombre en un boliche, Primicias Ya se comunicó con Barbarossa, quien fue categórica al expresarse sobre lo ocurrido.

"Gracias, pero no hablo", respondió la figura de Telefe, evitando polemizar con Pepe, que le declaró la guerra luego de escuchar su opinión sobre su marido.