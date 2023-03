Georgina Barbarossa, tras ser confirmada para reemplazar a Jey Mammon en La Peña de Morfi en medio de la denuncia por abuso: "Con los chicos, no"

Georgina Barbarossa - captura LAM - A jey lo quiero mucho.jpg

“Telefe dio su comunicado, Jey dio su comunicado... Vamos a ver cómo se expide la Justicia. El domingo voy a hacer el programa con todo el amor del mundo porque sabemos que La Peña es un programa para todos, para la familia, para los chicos, para los grandes, y hay que trasmitir la alegría que el público necesita en este momento y que quiere”, detalló con tono serio.

Por último, completamente movilizada por un tema tan sensible, Barbarossa dejó en claro que “Hay que cuidar ese espacio tan lindo y vamos con toda la alegría del mundo. Lo único que te puedo decir es ‘con los chicos, no’. El otro día leí una frase que decía ‘cuando las mujeres dicen que no, es no; cuando los chicos dicen que sí, es no’”.

La restricción que Jey Mammon impuso para frenar los ataques por la denuncia en su contra

El conductor y humorista, Jey Mammon, que quedó envuelto en un enorme escándalo por la denuncia de Lucas Benvenuto, que fue pareja de él cuando tenía 14 años.

El presentador emitió un comunicado, en el cual señaló que el joven faltó a la verdad ante la Justicia: "La situación planteada es producto de la conducta de una persona que, en este caso, y frente a la Justicia ha actuado faltando a la verdad".

jey mammon comunicado.jpg

En las redes sociales, Jey se convirtió en tendencia. Twitter se llenó de mensajes de usuarios que opinaron sobre la acusación contra el reconocido humorista y figura de Telefe.

En su Instagram, en muchos de sus posteos empezaron a aparecer comentarios agresivos dirigidos al conductor. Por esa razón, el cómico decidió limitar quienes pueden escribir en su perfil.