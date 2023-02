Geraldine Neumann reveló detalles de su romance secreto con Mariano Martínez

Geraldine neumann.jpg

"Salí un tiempo con él cuando era chica. ¡Salimos cinco meses y yo moría! Fue divertido. Conoció a mi familia", sumó entre risas. Sucede que por aquel entonces ella tenía apenas 16 años, mientras que Mariano Martínez alcanzaba los 20.

En tanto, sobre el final de aquel romance adolescente que sólo duró unos pocos meses, Gege aseguró que todo terminó en buenos términos, si bien admitió que no ser amigos con el actor que actualmente protagoniza la comedia teatral Tom, Dick & Harry. "No sufrí, quedé con buena onda. No somos amigos, pero hoy si nos encontramos, nos saludamos", concluyó.

Mariano Martínez ¿nuevamente enamorado?: las fotos de Triana Ybañez, la supuesta nueva novia

Este verano 2023 lo encuentra a Mariano Martínez no sólo haciendo teatro en Buenos Aires bajo la dirección de su amigo Nicolás Cabré, con la desopilante comedia "Tom, Dick & Harry", sino tal parece que también con nuevo amor a la vista: la bailarina Triana Ibañez.

Así lo aseguraron desde Socios del espectáculo (El Trece), al detectar un cruce de likes en las redes y fotos en una misma pileta, que no sería otra que la piscina del country del actor. “Él hace mucho que estaba soltero” disparó Rodrigo Lussich, mientras que Mariana Brey acotó filosa: “Y hace mucho que no reconoce ninguna de las que surgieron”.

Allí el conductor uruguayo aclaró Triana es amiga de una de las últimas conquistas del actor: “Una de las últimas (amigovias) fue una chica Lourdes Puppi, que fue novia también de Peluca Brusca, el novio actual de Laurita. Fue la novia inmediata de Peluca antes de Laurita”.

Las pruebas del contacto entre Mariano Martínez y Triana Ybañez: ambos en la misma pileta en diferentes posteos y el like del actor a la publicación de ella en su casa. “Pero esta chica Lourdes Puppi es amiga de esta bailarina que ahora está con su ex y se llama Triana Ybañez. Es amiga de la ex de él”, completó el periodista.

“Este es el nuevo romance de Mariano Martínez”, repitió firme Rodrigo, mientras que su compañero Adrián Pallares pidió las pruebas por lo que pudieron verse las imágenes de distintos posteos del actor y la bailarina en la misma piscina.

“Está en su pileta. Está Triana en la pileta de Mariano. Se ve el flota flota, se ve la escalera… El granito del piso…. Es la misma pileta”, lanzó y cerró advirtiendo que “Mariano le puso un like al posteo de Triana en su pileta”, dando por hecho que entre ellos ha comenzado una historia de amor.