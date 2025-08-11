Geraldine Neumann sorprendió a Indiana Cubero con un gesto en medio del duelo por la muerte de su abuelo Carlos

Geraldine Neumann, hermana de Nicole, se solidarizó con Indiana Cubero y le dedicó un hermoso mensaje en Instagram en el posteo de despedida de su abuelo Carlos.
Geraldine Neumann, hermana de Nicole, tuvo un gesto con su sobrina Indiana en medio del dolor por la pérdida de su abuelo Carlos Cubero.
La relación entre Fabián Cubero y Nicole terminó muy mal, y en los últimos días se tensó aún más tras la denuncia presentada por el exfutbolista, quien acusó a Nicole de no cumplir con el acuerdo previo sobre la distribución equitativa del tiempo con sus hijas. Además, se confirmó el fallecimiento de Carlos Cubero, y la modelo publicó un sugestivo mensaje que muchos interpretaron como una indirecta.
Aunque la adolescente eligió sus historias para despedir a su abuelo, entendió que eso no bastaba para expresar todo el amor que sentía por él -tampoco alcanzaba un simple posteo, ya que el vínculo entre nieto y abuelo es uno de los más profundos-, por lo que decidió hacer una publicación en su feed.
"El mejor abuelo que me pudo haber tocado. No tengo palabras para describir lo que siento, te voy a extrañar mucho abuelo. Una persona muy especial en mi vida, honesta, cariñosa, amable y con un corazón enorme. Voy a extrañar tus mensajes todas las mañanas, tus abrazos, tus besos, tus risas. Me quedo tranquila que estás en un lugar mejor, sin dolor ni sufrimiento, que descansas en paz", escribió.
Y completó: "Te amo abuelo, incondicionalmente. Ojalá los abuelos fueran eternos. Volá alto, yo sé que siempre nos vas a acompañar y cuidar desde arriba. Te amo". Rápidamente, el mensaje se viralizó y tuvo cientos y cientos de like en Instagram y un montón de comentarios de pésame y fuerza".
Geraldine decidió mantenerse al margen de la polémica mediática entre su hermana y su excuñado, y le envió un mensaje de condolencia a su sobrina. "Te quiero mucho. Abrazo enorme", comentó Gege.
El 8 de agosto se confirmó el fallecimiento de Carlos, padre de Fabián Cubero y exsuegro de Nicole Neumann, en Mar del Plata.
La noticia llegó en un contexto de tensión entre la expareja, tras la denuncia pública del exfutbolista a la modelo por un aparente incumplimiento del acuerdo legal sobre la comunicación y la distribución del tiempo con sus hijas.
Poco después de que el exfutbolista hablara públicamente sobre la situación, Carlos falleció, generando un profundo dolor en la familia. Por su parte, Nicole publicó en Instagram una historia junto a su hijo menor, Cruz Urcera, acompañada de una frase enigmática: "Gracias, gracias, gracias. Porque él todo lo sabe, todo lo ve".