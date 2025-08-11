Geraldine Neumann sorprendió a Indiana Cubero con un gesto en medio del duelo por la muerte de su abuelo Carlos

Y completó: "Te amo abuelo, incondicionalmente. Ojalá los abuelos fueran eternos. Volá alto, yo sé que siempre nos vas a acompañar y cuidar desde arriba. Te amo". Rápidamente, el mensaje se viralizó y tuvo cientos y cientos de like en Instagram y un montón de comentarios de pésame y fuerza".

indiana cubero posteo despedida de su abuelo

Geraldine decidió mantenerse al margen de la polémica mediática entre su hermana y su excuñado, y le envió un mensaje de condolencia a su sobrina. "Te quiero mucho. Abrazo enorme", comentó Gege.

Cómo reaccionó Nicole Neumann al enterarse de la muerte de Carlos Cubero, papá de Fabián

El 8 de agosto se confirmó el fallecimiento de Carlos, padre de Fabián Cubero y exsuegro de Nicole Neumann, en Mar del Plata.

La noticia llegó en un contexto de tensión entre la expareja, tras la denuncia pública del exfutbolista a la modelo por un aparente incumplimiento del acuerdo legal sobre la comunicación y la distribución del tiempo con sus hijas.

Poco después de que el exfutbolista hablara públicamente sobre la situación, Carlos falleció, generando un profundo dolor en la familia. Por su parte, Nicole publicó en Instagram una historia junto a su hijo menor, Cruz Urcera, acompañada de una frase enigmática: "Gracias, gracias, gracias. Porque él todo lo sabe, todo lo ve".