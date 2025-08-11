Indiana Cubero despidió al papá de Fabián Cubero con un triste mensaje: "Siempre..."

"Voy a extrañar tus mensajes todas las mañanas, tus abrazos, tus besos, tus risas", recordó con dolor. Y agregó: "Me quedo tranquila que estás en un lugar mejor, sin dolor ni sufrimiento, que descansas en paz. Te amo abuelo, incondicionalmente. Ojalá los abuelos fueran eternos".

"Vola alto, yo sé que siempre nos vas a acompañar y cuidar desde arriba. Te amo", finalizó Indiana. "Te quiero mucho! Abrazo enorme", comentó también el sentido posteo Gege Neumann, hermana de Nicole.

Por su parte, su hermana Allegra compartió dos imágenes en blanco y negro junto a su abuelo Carlos, junto al emoji de un corazón y la paloma de la paz.

indiana cubero posteo despedida de su abuelo

El desgarrador mensaje de Fabián Cubero para despedir a Carlos, su papá: "Vas a estar siempre"

El ex futbolista Fabián Cubero compartió en las redes sociales un emotivo mensaje para despedir a su papá Carlos, quien falleció la semana pasada en la ciudad de Mar del Plata.

Al enterarse, el ex deportista viajó de inmediato hacia allí en compañía de su pareja, Mica Viciconte, quien estaba a punto de salir al aire en el programa Ariel en su salsa donde trabaja por Telefe.

"Te vamos a extrañar mucho pá, ¡te amo!", tituló el posteo Poroto junto a varias imágenes familiares recordando los inolvidables momentos que pasó con su papá.

"Hoy tengo un dolor enorme porque se fue una gran persona: un padre ejemplar, un gran amigo, un gran compañero de mamá y un excelente abuelo", continuó su texto.

"Un padre que supo guiarme, aconsejarme, ayudarme a enfrentar nuevos desafíos y enseñarme lo importante que es el amor incondicional a la familia, respetar a los demás, ser una persona honesta y cuidar a los amigos. Todo eso y mucho más...", escribió Fabián Cubero en las primeras lineas el exfutbolista, donde remarcó la importancia de Carlos en su crianza y crecimiento.

También enalteció lo buena persona que era su papá y la compañía que tuvo de distintos amigos hasta último momento en vida donde se acercó mucha gente a despedirlo.

"Seguramente te fuiste en paz, orgulloso de todo lo que lograste en tu vida. Vinieron a despedirte amigos de la infancia, del colegio, del fútbol, del casino, de los taxis y toda tu gran familia. Eso es lo que fuiste: un ser divino, querido por todo el mundo. Buen viaje, papá. Te amo y vas a estar siempre en mi corazón", finalizó el ex futbolista con profundo dolor.