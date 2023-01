UN VISIONARIO

Gerard Piqué se burló del tema de Shakira y realizó un fuerte contraataque

Luego de que Shakira le vaya con todo a su ex, Gerard Piqué, en su última canción, el ex futbolista y empresario no sólo de burló del tema sino que realizó un fuerte contraataque.

13 ene 2023, 19:12