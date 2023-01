Lali Espósito defendió la canción de Shakira contra Gerard Piqué

Lo cierto es que el mundo habla de la letra de la canción, donde la artista apunta sin filtros contra su ex y su actual novia. En este sentido, Lali Espósito dio su opinión desde Twitter y bancó a full a su colega colombiana.

"¿Desde cuando escribir una canción con despecho, bronca o desamor es incorrecto o puesto bajo la lupa de una moral específica? Es música chiks. Y esto se hace desde siempre. Se ve que llama mas la atención si lo hace una mujer y una N1 como Shakira no?", cuestionó la artista.

Y amplió: "No los veo rasgándose las vestiduras por canciones donde lo que se dice es misógino, machirulo o violento... Es mas! Las cantan y bailan contentos. Es una ruptura y los artistas hacen de eso canciones! #Opinionquenadiemepidioperopasabaporaca je besos".

Furioso descargo de Federico Bal tras su crítica al nuevo tema de Shakira

Federico Bal se refirió al estreno de la canción de Shakira y Bizarrap en Twitter y dejó su picante opinión: "¿Alguien puede pensar en sus hijos? Si no lo hacen sus padres, que lo haga alguien! Esos dos pibes tienen que ir al colegio, lidiar con el bullying. Psicólogos 4 ever. Igual, me encanta todo lo que hace el biza, pero alguien puede pensar en los niños", cuestionó el protagonista de la obra Kinky Boots.

Luego, ante los comentarios que recibió en contra de lo que manifestó, Federico fue contundente en su descargo: "Buen día. Todos tirándome palitos por acá por mi comentario del tema de la Shaki. Escuchen algo salames. ¿Cuándo dije que lo de Piqué está bien y lo de ella mal? Ambos se equivocan! Pero ella lo hace súper mega masivo y sin pensar en sus críos".

Y remarcó: "Estoy seguro que yendo al cole hasta el Spotyfi y YouTube de los nenes se lo recomiendan como próximo tema de reproducción. Ah! Y sepan que hablo con conocimiento, ¿o ustedes estaban ahí para pagar mi psicólogo cuando mamá y papá hacían un reality de su separación?".