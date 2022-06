Gerard Piqué y un picante "me gusta", en medio de la separación de Shakira

Piqué puse un "me gusta" en un mensaje de un usuario, que hizo un comentario sobre la carrera de la artista colombiana.

"Alguien dijo que Shakira ha hecho más por el fútbol de lo que hará Piqué", fue el tuit que "likeó" el futbolista español.

En la publicación, dicho usuario citó el tema Waka Waka, que Shakira interpretó para el Mundial de Fútbol de 2010.

La hermana de Shakira reveló una fuerte decisión que tomó la cantante tras la separación

Shakira y Gerard Piqué terminaron su relación tras casi doce años juntos. La pareja, que son padres de dos nenes, Milan y Sasha, tomaron esta decisión tras -al parecer- que la cantante descubriera una infidelidad del futbolista del Barcelona.

En medio de este difícil momento, habló la hermana de la Shakira, Lucy Mebarak. La mujer dijo que su hermana se está recuperando del rompimiento y que dejo España, lugar donde vivía con Piqué.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, pidió la ex pareja al confirmar públicamente el final del vínculo.

“No los he visto, no vivo en España yo. Soy la hermana, pero no sé nada todavía”, dijo la hermana de Shakira a Europa Press y agregó: “Está recuperándose, está fuera del país”.