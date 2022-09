Gerardo Romano luego de la denuncia por acoso sexual en su contra: "No soy un violador"

Embed

En ese momento, Di Chello quedó paralizada. "Me empujó y me dijo: 'sos una boluda'. Se ve que no reaccioné como él esperaba. Yo seguí con la escena. De hecho, esa escena se vio al aire", añadió.

La actriz indicó que no fue la Justicia ni habló antes en los medios por miedo. "No denuncié en ese entonces porque nadie decía nada. Tenías que agradecer que tenías trabajo", sostuvo.

Di Chello precisó que, después de ese hecho, Romano seguía acosándola: "Me seguía por los pasillos. Entraba a mi camarín, me decía cualquier cosa, me sacaba el celular. Me sacaba el teléfono cuando yo hablaba con mi mamá y le decía: '¡suegra!'".

La respuesta de Gerardo Romano a Paula Di Chello

Este lunes, en Intrusos (América TV), Gerardo Romano le respondió a su colega, Paula Di Chello, que lo señaló y dijo que la acosó durante las grabaciones de una telenovela. "Me parecen inexactas las dos cuestiones que plantea. Y no la recuerdo", afirmó.

El actor cuestionó los dichos de Di Chello. "Dice dos cosas que había una especie de acoso u hostigamiento de mi parte, que la corría por los pasillos. Yo me hice actor porque soy retraído. Así que yo no corrí a nadie por los pasillos", sostuvo.

Romano remarcó que la escena que ella relata estaba pautada así. "Esa escena no tiene nada de ilícito. Yo hacia de un acosador, un violador. Tenía que hacer eso", explicó.

El actor destacó que tiene un trayectoria intachable. "No soy un violador. Tengo 76 años no tengo ninguna denuncia de nada en toda mi carrera. No sé quién es esta chica, que busca fama", añadió.

Por último, Romano expuso un curioso argumento en su defensa. "Para hacértela mas corta. Me gustan las mujeres que me gustan, en general coinciden con canones de belleza, que ella no posee", sentenció.