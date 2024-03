Gianinna Maradona habló sobre cómo vive su hermana Jana y reveló si existe un conflicto por la herencia

“Se habla todo el tiempo de la desventaja, de los hijos y no sé qué... Yo fui la hija de mi papá toda la vida y lo voy a seguir siendo. Y por suerte ya se acomodaron todos los papeles, se acomodó la plata, lo que había que compensar y lo que sea. Está todo perfecto”, remarcó Gianinna Maradona.

Y agregó picante: “Jana tiene su casa y tiene todas sus cosas perfectas. De hecho, vive en Uruguay hoy en día. Así que es absurdo hablar y que se hagan títulos y cosas, siempre perjudicando a dos personas, a Dalma y a mí, y también en la bolsa la meten a mi mamá”.

Desde la muerte del Diez, ocurrida el 25 de noviembre 2020 a los 60 años, mucho se habló de la herencia que dejó el astro del fútbol.

Cabe recordar que Claudia Villafañe ganó la demanda que le había iniciado Diego Maradona en Estados Unidos por la compra de departamentos, que el ex futbolista sostenía que se adquirieron con dinero que se quedó de forma fraudulenta.

Filosa respuesta de Gianinna Maradona a Matías Morla: "¿Por qué no habla de...?"

Matías Morla habló en televisión con Chiche Gelblung en el ciclo 70/20/Hoy, El Nueve, y sin mencionarlas apuntó contra la familia y las hijas de Diego Maradona por la poca contención que, según él, le brindaron a Diego Maradona en su último tiempo de vida.

“¿Diego murió solo o abandonado?”, le preguntó el periodista a su invitado sobre la muerte de Diez, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 cuando tenía 60 años.

Y el ex letrado contestó: “Las dos cosas. Murió solo porque todo lo que quiso para el final de su vida no lo consiguió, producto de todos los conflictos internos. Y abandonado, por todo lo que vimos. Lo que pasó es que cada uno cuenta la historia desde el punto de vista que más le conviene”.

"Podés tener la verdad según los herederos, la verdad según las hermanas y yo, o según otras personas. Mi verdad es que me baso en cosas que no se pueden discutir. Mientras algunos hijos lo visitaron después de la operación, otros no fueron. Iba uno y otro que era hermano, no. Claramente si podía ingresar una, podía ingresar la hermana también”, continuó firme el abogado.

En este sentido, Gianinna Maradona se hizo eco de estas declaraciones de Matías Morla y le respondió de manera categórica desde sus historias de Instagram. "El jefe de la banda hablando me da náuseas. Vas a caer como todos, te lo prometo", escribió en un mensaje con fondo negro en su cuenta de Instagram.

Luego sumó: "¿Por qué no habla de los audios? ¿Por qué no explica por que Maxi en el audio decía que mi papá no podía hablar con sus compañeros del 86' porque lo podía perjudicar a él? ¿Por qué no habla de la deuda que le dejó a mi papá en el AFIP? ¿Por qué no explica por qué cedió marcas con el poder absoluto y general que tenía? ¿Por qué no habla de la plata que se llevó de la cuenta de Suiza?".

"¿Él realmente cree que le hizo ganar plata? ¿Si es así dónde está? Perdió los juicios que le hizo hacer a mi papá con información falsa, siguió pagándole al abogado de Miami para que gane algo que él ya había perdido cuando no lo dejó declarar a mi papá para mandarlo a Luque. Le hizo perder años de vida haciéndole creer que había una auditoría que nunca existió y mostraba que mi mamá le había robado. No pudo demostrar nada y perdió", puntualizó Gianinna Maradona.

Por último, cerró contundente: "El mismo psicópata que le hizo creer que Dalma y yo lo queríamos destruir por amar a mi mamá. Es un manipulador, una lacra. Le avisaron que no viaje a Dubai porque iba preso y le salvaron la vida porque evidentemente repartía bien la plata que había robado. No tiene idea de la vida y del amor, es un mamarracho que se merece que le vuelva todo el mal que nos hizo".