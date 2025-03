Gianinna Maradona habló por primera vez tras el juicio por la muerte de su papá: "El comienzo de su fin"

Luego, siguió con los agradecimientos e hizo mención a uno de los momentos más impactantes del proceso. "Gracias a los que nos hacen sentir que no estamos solos en esta lucha", sostuvo.

"Gracias especialmente a los que cuidan a mi papá principalmente, a mi hermano menor, mi hijo y mis sobrinas, publicando la foto de mi papá que mostró el fiscal como prueba pixelada. No se lo deseo a nadie que circule sin ningún tipo de reparo la foto de un familiar muerto", expresó.

Por último, concluyó con su firme pedido de justicia y aseguró: "No es fácil lo que aún nos queda, ni estar ahí frente a gente que nos quitó la posibilidad de seguir compartiendo la vida con nuestro papá. Pero la necesidad de que se haga justicia es el motor y la fuerza para seguir adelante. Él se lo merece más que nadie. Este es el comienzo de su FIN".

Gianinna Maradona descargo por el juicio

Dalma Maradona habló de lo que significó el encuentro con sus tías en el juicio por la muerte de Diego

Esta semana comenzó el juicio por la muerte de Diego Maradona y la primera audiencia tuvo fuertes repercusiones y una gran carga emotiva por la presencia de sus familiares.

En ese sentido, este miércoles su hija Dalma Maradona habló en su programa de streaming Bondi Live y contó cómo se sintió durante la audiencia, que además implicó un duro reencuentro con sus tías.

Lo cierto es que Dalma y Gianinna mantienen un conflicto con sus tías por la marca Maradona y también las acusan, junto a Matías Morla, de beneficiarse económicamente de la misma mientras que sus hijos no reciben dinero alguno.

"El primer impacto fue terrible porque estaban sentadas atrás nuestras tías, pero de los nervios que tenía no las vi. Después si fue una decisión no hablar pero cuando yo llego no sabía", aseguró.

Y es que tiempo atrás, la hija del ídolo de futbol contó: "Cuando pasó lo de mi papá llamé una por una y les dije que están con la persona que iba a estar involucrada a la muerte de mi papá y ustedes pueden decidir estar o no estar. Y ellas decidieron estar por plata y entonces eso no...".

"Tienen derecho a ir porque son de la parte querellante pero no sabíamos que iban a ir. Tampoco se acercaron y después se fueron, dejaron al abogado para que las represente", finalizó.