Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, nuevamente en crisis: las pruebas que lo demuestran

Pistas nueva crisis Gianinna Maradona Daniel Osvaldo - IG Gossiipeame.jpeg

Pero esta no fue la única prueba de la ruptura de esta pareja, o cuanto menos una profunda pelea. Sucede que la hermana de Dalma le dio un contundente like a una publicación que habla de la importancia de saber irse a tiempo, dar un paso al costado y dejar de intentar lo imposible cuando las cosas no fluyen.

"Correte. Salite. Dejáde intentar pertenecer a costa de tu paz. Lo verdadero fluye y no hace falta que yo te lo diga... vos lo sabés, pero te empeñás en quedarte por si capaz... Perdé la paciencia en un sentido saludable y amoroso. Y con todo el amor del mundo mandá al carajo a todo el que te quita el brillo", reza la frase de María Bruno que likeó picante Gianinna Maradona seguramente tras romper una vez más con Daniel Osvaldo.

Gianinna Maradon ay Daniel Osvaldo 1.jpg

El saludo de Daniel Osvaldo a Gianinna Maradona por su cumpleaños con palito incluído: "Pese a quién le pese..."

Así, entre idas y vueltas, lo cierto es que el pasado 16 de mayo, Giannina Maradona cumplió 34 años, y el ex futbolista Daniel Osvaldo, le dedicó un mensaje de amor y, fiel a su estilo, aprovechó para tirar un curioso palito, ¿a Jimena Barón?.

"Feliz cumpleaños a la mujer que fue, es y será la mujer de mi vida", publicó en sus Instagram Stories con una foto en la que se ve abrazado a la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe.

En la dedicatoria, el ex de Barón, con quien es padre de Momo, aprovechó para tirar una indirecta -quizá- a La Cobra, o a alguna de sus ex.

El saludo de Daniel Osvaldo a Gianinna Maradona por su cumpleaños.jfif

"Pase lo que pase y pese a quien le pese", y sumó "Que los cumplas muy feliz Dinorah" con un corazón violeta, haciendo referencia al segundo nombre de la mamá de Benjamín Agüero, como siempre la llamó en complicidad.

Además, el músico compartió la tierna foto de Gianinna con su papá, en una de las fotos más lindas del astro argentino con quién, durante toda su vida, fue su debilidad.