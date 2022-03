Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo reconciliadísimos ya se muestran juntos en público

Gianinn Maradona y Daniel Osvaldo Córdoba 2022.jpg Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo en un restó de Villa María, Córdoba.

Y como no podía ser de otra manera la gente del pub en el que estuvieron cenando Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona, junto a parte del grupo con el que viajaron, les pidió tomarse unas imágenes que rápidamente publicaron en sus redes sociales. Además, el ex futbolista también les firmó un plato a modo de recuerdo.

Mientras que Chusmeteando posteó "Felices again (felices otra vez)... Gianinna Maradona acompañando a su novio Daniel Osvaldo en su presentación en Córdoba", el pub que contrató al cantante y su banda agradeció el canje de comida que les consiguió y anunció el show: "Dani y Gianni esta noche explota Malabar! Gracias D10S".

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo posteo Malabar.jpg Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona volvieron a mostrarse juntos en público tras su reconciliación.

Gianina Maradona le perdonó las infidelidades y le dio otra oportunidad a Daniel Osvaldo

Hace apenas tres meses, Gianina Maradona anunciaba en sus redes que se separaba de Daniel Osvaldo. "Al ser dos personas públicas hoy necesito sacarme la mochila de mierda que nos quieren hacer cargar porque ambos sabemos que no nos pertenece. El 24 elegimos distintos caminos, pero eso no quita que yo siempre esté de tu vereda de la vida. Se feliz hoy, mañana y siempre!", había expresado la hija de El Diez junto a una foto con su ex.

Al poco tiempo, se supo que Gianina habría decidido terminar su relación con Osvaldo tras descubrir algunas infidelidades. Pero el tiempo pasó y ahora, al parecer, las aguas se calmaron, y la hija de Diego Maradona le perdonó las infidelidades y le dio una segunda oportunidad al ex jugador.

Hace unos días Ángel de Brito subió una foto confirmando que Gianina y Osvaldo están nuevamente juntos. En la imagen, que le periodista colgó en su Twitter, se observa a Osvaldo apoyando su brazo en los hombros de su novia mientras caminan por un centro comercial.

gianinna maradona daniel osvaldo reconciliación 1.jpg El posteo de Ángel de Brito confirmando la reconciliación de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona hace algunos días.

"Juntos de shopping. Osvaldo-Gianina", escribió el conductor de LAM en la descripción de la publicación.