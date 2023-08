Gianinna Maradona y su desesperado posteo a mil días de la muerte de Diego

"El tiempo no cura una puta mierda, el tiempo acomoda algunos sentimientos pero el dolor es intransferible. Se transita cómo se puede, batallando con mil frentes abiertos y un pedido de JUSTICIA constante", comenzó Gianinna su mensaje.

gianinna maradona diego maradona 2.png

"Dalma y yo no vamos a parar, no nos van a doblegar. Cada día que pasa es un día menos para volvernos a encontrar, a donde sea que estés ojalá estés tranquilo, con tu hermosa sonrisa dibujada y no exista la tv. No se puede recomponer lo que nunca existió", continuó.

Y remarcó: "1000 días sin poder abrazarte pero igual te llevo conmigo, estás en las risas de tus nietos, en los abrazos con mi hermana, en las caricias de mamá, en cada recuerdo de la hermosa familia de fanáticos que nos dejaste! Te amamos Babu!".

"Te juro que esa banda de mafiosos va a caer y cuando caigan vamos a poder vivir en paz. Hasta que nos volvamos a encontrar te sigo escribiendo desde acá, seguí mandándome señales que me abrazan el alma, me hacen sentirte y me empujan a seguir", expresó la mamá de Benjamín.

Y cerró: "Gracias por ser mi Papá! Te extraño cada día un poco más!".

gianinna maradona diego maradona.png

El emotivo posteo que Claudia Villafañe le dedicó a Diego Maradona por el Napoli campeón: "El cielo..."

Se cumple el aniversario de uno de los momentos que marcaron la historia del fútbol mundial: hace 33 años el Napoli salía campeón de Italia, y como no podía ser de otra manera el ídolo máximo del club, Diego Maradona, tuvo su homenaje: Claudia Villafañe le dedicó un sentido posteo al padre de sus hijas, y emocionó a todos.

“Napoli CAMPEÓN de Italia”, escribió la empresaria en una historia que de su Instagram, con una foto donde el sol se ve pleno, brillando sobre el cielo.

“Seguro estás festejando, el cielo está de fiesta”, sumó Claudia en su posteo, y quien también le dedicó varios posteos al Diez es Dalma, su hija mayor y la más fanática del fútbol.

La mamá de Azul y Roma publicó tres historias celebrando la consagración del Napoli y recordando a su papá. En la primera, Dalma compartió una foto del plantel, luego una de ella a upa del máximo ídolo argentino, en el estadio de los Gli Azzurri, y la última con la leyenda “Argentina, Napoli y bueno... todos sabemos quién falta... Levante la mano quien elige creer”, en referencia a Boca Juniors, el club de sus amores.