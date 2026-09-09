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HISTORIA DE AMOR

Chiche Gelblung y Cristina Seoane: 50 años juntos entre crisis, pasiones y una unión inquebrantable

Décadas de amor, crisis y reconciliaciones marcaron esta historia entre el hoy fallecido Chiche Gelblung y la exmodelo que nació en los años 70 y terminó convirtiéndose en una familia con hijos, nietos y mil anécdotas.

9 sept 2026, 13:33
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Chiche Gelblung y Cristina Seoane: 50 años juntos entre crisis, pasiones y una unión inquebrantable

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La muerte de Chiche Gelblung, a los 82 años, no solo dejó una enorme conmoción en el mundo del periodismo y los medios, sino que también puso nuevamente en primer plano la historia de amor que el reconocido periodista construyó durante casi cinco décadas junto a Cristina Seoane, la exmodelo que se convirtió en su compañera de vida y madre de sus tres hijos.

El periodista murió este miércoles 9 de septiembre luego de haber sido internado en las últimas horas en el Sanatorio Los Arcos, donde permanecía afectado por un cuadro respiratorio que terminó agravando el delicado estado de salud que atravesaba desde hacía tiempo.

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En medio de la tristeza por su partida, Cristina Seoane tomó la decisión de despedir a su esposo en la sala velatoria de la AMIA, ubicada en el barrio porteño de Villa Crespo. Hasta allí se acercaron familiares, amigos y colegas para acompañar a sus seres queridos y darle el último adiós a una de las figuras más reconocidas de los medios argentinos.

La historia de amor de Chiche Gelglung y Cristina Seoane

Pero además de haber desarrollado una extensa y reconocida carrera periodística, Chiche Gelblung tuvo una vida sentimental marcada por una relación que atravesó distintas etapas y que terminó consolidándose con Cristina Seoane. La pareja se conoció a mediados de la década del 70, durante una producción fotográfica para los tradicionales “Personajes del año” de la Revista Gente.

Por aquel entonces, Gelblung se desempeñaba como director de la publicación, mientras que Seoane comenzaba a ganar reconocimiento como modelo. Sin embargo, había un detalle que hacía todavía más compleja aquella historia: Cristina estaba casada.

Un tiempo después, aproximadamente un año más tarde, Cristina comenzó a trabajar en la revista como productora fotográfica. El contacto cotidiano, las reuniones y las diferentes actividades vinculadas al trabajo hicieron que entre ambos surgiera una cercanía que poco a poco fue dejando de ser exclusivamente laboral.

Para ese momento, Chiche ya había terminado su matrimonio con Marta Inés Velasco. Así fue como el vínculo con Cristina avanzó hasta transformarse en una relación sentimental.

Sin embargo, los primeros años de la pareja estuvieron muy lejos de ser tranquilos. El propio periodista reconoció que por aquella época llevaba una vida amorosa intensa y que su trabajo en la editorial le permitía mantener un contacto permanente con distintas mujeres. Según contó en alguna oportunidad, prácticamente no rechazaba ninguna propuesta.

Aquella situación terminó repercutiendo directamente en la relación. Los engaños, las discusiones y las separaciones comenzaron a formar parte de la historia de la pareja, hasta que Cristina Seoane decidió poner un freno a esa dinámica.

La ruptura fue complicada y estuvo acompañada por momentos de gran tensión. Pero justamente esa separación terminó haciendo que Chiche Gelblung comprendiera cuánto significaba Cristina para él. El periodista inició entonces una verdadera estrategia de reconquista para recuperar a la mujer que había puesto en riesgo con sus propias decisiones.

Flores, bombones, llamados telefónicos e invitaciones a cenar en restaurantes distinguidos fueron algunos de los gestos con los que intentó acercarse nuevamente. Durante varias semanas insistió, rogó y buscó diferentes maneras de recuperar el vínculo.

Finalmente, Gelblung consiguió reconstruir la relación y tiempo después explicó públicamente por qué había decidido luchar por ella.

“Es la única por la que peleé. Era más inteligente, más bella. Es muy difícil medir qué es lo que te interesa de una mujer. Es la que yo realmente sentí que tenía que ser mi mujer”, había contado el periodista al recordar aquel momento de su vida.

La reconciliación marcó un antes y un después para ambos. A partir de entonces, la pareja logró dejar atrás aquella etapa conflictiva y comenzó a construir una vida en común. Según aseguraba Chiche, después de esa segunda oportunidad nunca volvió a serle infiel.

Con el paso del tiempo, aquella relación que había comenzado en medio de dificultades terminó convirtiéndose en una familia. Chiche Gelblung y Cristina Seoane fueron padres de Federico, María y Magdalena.

Los años también hicieron crecer la familia y transformaron a la pareja en abuelos de siete nietos. Así, aquella historia que había comenzado décadas atrás entre una producción fotográfica y un vínculo laboral terminó consolidándose en una relación que atravesó distintas etapas y que se extendió durante casi 50 años, hasta la muerte del periodista.

     

 

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