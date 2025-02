Gonzalo Heredia rompió el silencio y contó la verdad sobre su relación con la China Suárez

Este martes en Ángel responde, el conductor contó que cuando estaba en LAM comenzó a recibir mensajes de Heredia, con quien se comunicó finalmente una vez que terminó el ciclo que se emite por América TV.

De Brito detalló que Heredia estaba enojado por la mención que hizo Latorre de Brenda Gandini como una de las “famosas perjudicadas” por la China Suárez. “No sé qué hacer, porque yo me hago el picante en Twitter, pero si ahora pongo algo, va a crecer la bola”, dijo el actor.

“Para mí, si alimentás la novela, como están haciendo los protagonistas, empieza un quilombo que no termina más. En dos días, estos se tiran un tiro más fuerte y vos desaparecés, lo tuyo queda en la nada”, señaló De Brito, dando a entender que aconsejó Gonzalo.

“Lo que me dijo con respecto a la China Suarez es que él no tuvo nada con ella, que no tuvo sexo, que no tuvo un romance, que no pasó nada mientras hacían ATAV. Él es consciente de los rumores que se generaron y él los aclaró en su momento, lo cual es cierto”, cerró Ángel.

Este lunes la semana comenzó de forma picante con un intenso ida y vuelta entre la China Suárez y Mauro Icardi que hicieron duros descargos contra Yanina Latorre en sus redes sociales.

Como era de esperarse Yanina no tardó en reaccionar, y en su respuesta un detalle que llamó la atención fue la lista que hizo la panelista de las mujeres que se vieron afectadas por la China.

Si bien había nombres que sus casos fueron de público conocimiento, en la lista también figuraba la actriz Brenda Gandini, quien está en pareja con Gonzalo Heredia desde hace más de 10 años.

"Sos una perversa que disfruta con el dolor de otras mujeres famosas como Pampita, Wanda Nara, Eugenia Tobal, Brenda Gandini, y podría estar todo el día”, fueron las palabras de la angelita.

De esta forma quedó en evidencia que Gonzalo y la China habrían tenido un affaire cuando protagonizaron juntos la famosa novela Argentina Tierra de Amor y Venganza.