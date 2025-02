Yanina Latorre arremetió contra la China Suárez y destapó un nuevo escándalo con otra pareja

Si bien había nombres que sus casos fueron de público conocimiento, en la lista también figuraba la actriz Brenda Gandini, quien está en pareja con Gonzalo Heredia desde hace más de 10 años.

"Sos una perversa que disfruta con el dolor de otras mujeres famosas como Pampita, Wanda Nara, Eugenia Tobal, Brenda Gandini, y podría estar todo el día”, fueron las palabras de la angelita.

De esta forma quedó en evidencia que Gonzalo y la China habrían tenido un affaire cuando protagonizaron juntos la famosa novela Argentina Tierra de Amor y Venganza.

Se conoció el verdadero plan de la China Suárez en Turquía con Mauro Icardi: "El objetivo es..."

Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi se encuentran en Turquía y compartieron con sus seguidores distintos momentos de su intimidad como pareja. Este lunes, Majo Martino reveló cuál sería el verdadero deseo de la actriz.

“No podemos dejar de hablar de esta novela turca. Wanda Nara y Elián “L-Gante” Valenzuela estuvieron en Pinamar, y la China Suárez con Mauro Icardi, de Milán a Estambul. Los hemos visto paseando”, comenzó diciendo la panelista de Mañanísima (El Trece).

“Vamos a ir con la China Suárez en Turquía. Dicen que está volviendo loco a todos los turcos. El objetivo de ella es entrar en el mercado de la actuación de Turquía, en Estambul. Las novelas turcas son furor en el mundo”, agregó.

Y Estefi Berardi concluyó: “Lo que me dicen es que Mauro no quiere seguir jugando en Turquía. Él fue también para ver qué pasaba con su contrato porque él no quería seguir en ese país. Ahora hay que ver qué contrato tiene, qué tiene que cumplir y qué no. Lo que sí, no me paraban de llegar mensajes de gente que decía en Turquía que la aman a La China Suárez. ¡Enloquecidos!”.

