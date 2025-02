Gonzalo Heredia enfrentó el rumor de infidelidad con la China Suárez en ATAV: qué dijo

Esto tiene que ver cuando Heredia y la China coincidieron como protagonistas de la ficción de El Trece, Argentina, Tierra de Amor y Venganza, donde ella interpretó a Raquel, la Polaca, y él a Aldo Moretti.

En 2021 y en plena pandemia, Gonzalo Heredia dio una nota con el programa Intrusos, América TV, donde enfrentaba los rumores de romance que circularon con su compañera de elenco, y lo desmintió rotundamente.

"Me parece que uno cuando no tiene que esconder nada no tiene que andar corriendo, no tiene que irse, no tiene que escaparse . Yo sabía que iba a pasar esto en algún momento. Digo, estoy acá, trabajando en el teatro. Viene una cámara acá e iba a pasar”, decía el actor.

Y remarcó: “Uno sabe cómo es el juego, sabe cuáles son las reglas o las intuye, y uno las acepta, yo las entiendo. Entiendo también todo lo que se generó y demás. La verdad es que es todo mentira”.

“Si yo salgo a desmentirlo es porque sigo agregando leña al fuego y si no digo nada me escondo. Siempre hay un pero. Pero en este caso nada más alejado de la realidad. Hincha un poco las pelotas tener que salir a decir que no es así”, indicó Gonzalo Heredia.

Y sobre la China Suárez, el galán reiteró: “Trabajamos juntos en ATAV. Para mi ATAV fue un programa hermoso, donde conocí mucha gente y se volvió un grupo muy unido. La pasamos bien todos. Pero bueno, son las reglas del juego y está bien, no pasa nada".

“No hablé con Brenda (Gandini) porque no pasa nada, está todo bien”, dejaba claro por aquel entonces Gonzalo Heredia. Y cerró el tema: “Si no me paraba acá y no hablaba con vos, algo se iba a decir, entonces para que quede todo claro y limpio, y además porque también es honesto, no pasó nada”.

gonzalo heredia china suarez atav 2.jpg

Yanina Latorre arremetió contra la China Suárez y destapó un nuevo escándalo con otra pareja

Este lunes la semana comenzó de forma picante con un intenso ida y vuelta entre la China Suárez y Mauro Icardi que hicieron duros descargos contra Yanina Latorre en sus redes sociales.

Como era de esperarse Yanina no tardó en reaccionar, y en su respuesta un detalle que llamó la atención fue la lista que hizo la panelista de las mujeres que se vieron afectadas por la China.

Si bien había nombres que sus casos fueron de público conocimiento, en la lista también figuraba la actriz Brenda Gandini, quien está en pareja con Gonzalo Heredia desde hace más de 10 años.

"Sos una perversa que disfruta con el dolor de otras mujeres famosas como Pampita, Wanda Nara, Eugenia Tobal, Brenda Gandini, y podría estar todo el día”, fueron las palabras de la angelita.

De esta forma quedó en evidencia que Gonzalo y la China habrían tenido un affaire cuando protagonizaron juntos la famosa novela Argentina Tierra de Amor y Venganza.