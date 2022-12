Gran Hermano 2022: Alfa desenmascaró a Coti y se produjo un fuerte cruce delante de todos

Alfa discute con Coti en el cuarto frente a todos - GH 2022.jpg Un nueva pelea entre Coti y Alfa se desencadenó esta semana en Gran Hermano 2022.

"Bueno, entonces no me escuches. Yo a vos no te soporto más. Basta nena, ya lo tuyo es inaguantable", reaccionó Alfa harto de las chicanas de Coti, pero la rubia no se achicó y subió la apuesta: "Vos no me soportas a mí pero toda la casa no te soporta a vos". "Bueno, buscá aliados entonces. Es insoportable" le retrucó entonces el hombre de las bandanas.

"A vos no te lo dicen pero no te soporta nadie", siguió disparando Walter al tiempo que Coti Romero lo chicaneó preguntando "¿De verdad? ¿En serio?". Allí fue cuando Alfa agarró un osito y empezó a hacerle preguntas, usándolo como títere al responder afirmativamente a la consulta: "Pinky, ¿radio Guaraní a la mañana es insoportable?".

"Prefiero radio Guaraní que radio que inventa cosas e historias todo el tiempo" fue la instintiva respuesta de la correntina, lo que hizo reaccionar a Alfa mandando al frente a la correntina con el mismo método del oso, asegurando que ella fue hizo la nominación espontánea. "¿Te parece que eso me va a molestar? ¿Cuál es el problema de hacer una espontánea?", intentó terminar la pelea Coti, visiblemente incómoda.

Gran Hermano 2022: El grito del exterior que le confirma a Julieta la traición de Coti

En una nueva semana de nominaciones en Gran Hermano 2022, donde todos quieren ganar el reality de Telefe, recientemente quedó expuesta -al menos para los televidentes- la estrategia de Coti Romero para seguir eliminando mujeres de la casa al hacerles la espontánea a Julieta Poggio y Daniela Celis, pero no contaba con que alguien desde la calle les avisase de su artera jugada.

Tras tratarlas de tontas a sus compañeras en un charla con Alexis, la correntina logró manipular a las otras tres mujeres de la casa para que voten a los hombres, de manera que con su votación más algunos votos masculinos Julieta, Daniela y Romina quedaron en nominadas junto con Alexis.

coti discutiendo con las tres chicas - GH 2022.jpg Coti frente a las sus compañeras de Gran Hermano 2022 se muestra amiga, cuando en realidad les hizo la espontánea para dejarlas fuera de juego.

Lo cierto es que tras conocer que todas estaban nominadas a las chicas no les daban las cuentas, pero Coti siguió firme en su puesta en escena y hasta les aseguró que a ella la habían sancionado y le habían anulado sus votos.

En tanto, durante el transcurso de la noche y mientras varios de los hermanitos charlaban en los sillones cercanos al parque Julieta escuchó un gritó del exterior que le cambió la expresión. "Julieta, Coti te hizo la espontánea" fue el preciso mensaje que le llegó para confirmarle de esta manera la traición de Coti y su vil jugada contra las de su género.