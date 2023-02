Gran Hermano 2022: aseguran que el papá de Nacho perjudicó a Julieta con su accionar en la casa

En un video que compartió en sus redes sociales El Ejército de LAM (América TV) se lo escucha a Rodolfo decir varias cosas, cuanto menos polémicas, a Nacho. "Ahora no me enfoquéis que voy a sacar al papá afuera", comienza el peluquero.

Luego se lo ve aconsejar a su hijo: "Más con lo poco que queda, vamos muchachos. Hoy te gritaron, es así el juego, hay que decirle a Julieta, yo le voy a decir a Julieta", sostiene firme antes de ir a buscar a Juli para contarle sobre lo sucedido.

"Hoy gritaron algo de Julieta y Lucca, no se escuchó nada", fue lo que Rodo entonces le comentó a Poggio. Pero ella reaccionó angustiada: "No me van a venir a gritar una mentira". Y agregó visiblemente triste: "Obviamente que puede ser mentira, sí. Ustedes tienen que entender que para nosotros es muy difícil recibir esa información del afuera y decir 'ay, bueno, no lo tomamos'".

Julieta entró en estado de shock y preocupó a todos en Gran Hermano 2022

Julieta Poggio protagonizó una escena dramática en la habitación de Gran Hermano 2022 días atrás cuando todavía estaba su hermana dentro de la casa. Las dos chicas entraron en pánico y comenzaron a gritar de forma desesperada.

Camila Poggio vio un insecto en la pared y reaccionó asustada. "¡Una cucaracha!", exclamó. "¿Dónde?", preguntó Disney -como le dicen sus compañeros en el juego. "Ahí... ¿la ves?", le contestó su hermana.

Julieta saltó a la cama y empezó a pegar gritos desaforados. "¡Ay Julieta!", le dijo Romina, que le dio gracia la situación. Después de unos segundos se dieron cuenta que no era una cucaracha sino que era un simple grillo.

Esta no es la primera vez que Disney tiene una reacción así. A los fanáticos del programa ya no les sorprende su forma de ser. Y sus admiradores la quieren por tener una personalidad auténtica.