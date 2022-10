El rol de Wanda Nara en el estreno de Gran Hermano 2022

Esto se da en medio de los rumores que vinculan a la mediática sentimentalmente al cantante Elian Valenzuela, L-Gante, tras la fuerte crisis que pasa con su marido Mauro Icardi y la distancia geográfica que los separa -ella en Buenos Aires y él en Turquía-.

La edición 2022 del reality Gran Hermano cuenta con la conducción de Santiago del Moro y la casa reabre sus puertas en Argentina luego de diez años en medio de una gran expectativa.

En diálogo con PrimiciasYa, Santiago del Moro contó cómo se prepara para este nuevo desafío profesional y contó más detalles: "Estoy muy contento porque esperaba estar al frente de un proyecto así. Lo bueno que tiene este programa que es el programa más democrático que se puede hacer, porque todo lo elige el público".

Luego confesó: "Creo que todos hemos fantaseado en algún momento sobre qué pasaría si entramos a la casa. Durante la pandemia todos nos sentimos parte de un Gran Hermano con lo del encierro. No sé si tendría la fortaleza para estar en la casa de Gran Hermano".

"Es una experiencia que gana el más fuerte, es una competencia. Y creo que los chicos que entran hoy tienen una gran ventaja a los pioneros de GH, ahora saben todo a dónde vienen. Yo no me creo más esa inocencia los que digan que no sabía dónde estaba o que entré porque fui a acompañar a una amiga, o que me anoté y me costó lo que es la máquina de la televisión. Acá no hay nadie inocente. Es la competencia televisiva más grande del mundo, con reglamentos claros... Por la página pasaron más de 6 millones de personas y el casting presencial lo hicieron más de 20 mil y luego quedaron 10 mil, después 30 y pico hasta que fueron quedando los 18 chicos", destacó Santiago del Moro.

Se filtró el video de L-Gante y Wanda Nara juntos de gira y ¿a los besos?

L-Gante dio varios conciertos como todos los fines de semana, pero esta vez sorprendió que Wanda Nara lo acompañó a todos lados. La rubia estuvo a un costado del escenario muy atenta a todo lo que pasaba.

Celulares de gente que estaba allí la pudo grabar tratando de camuflarse a un costado del escenario o entre las bailarinas de unos de los boliches en los que tocó Elián Valenzuela en Quilmes.

La noche siguió y varios de esos recopilados se publicaron en TikTok, incluso los captaron en una casa de comidas rápidas en plena Avenida del Libertador, al lado del lujoso edificio en el que vive la rubia.

Pero eso no fue todo, sino que en uno de los videos que se filtró se puede ver como L-Gante se acerca a Wanda, la abraza y todo parece que se dan un beso, aunque la cámara los toma de espalda los gestos corporales corroboran esta versión.

“L-Gante y Wanda anoche ¿es beso o no?”, se preguntó Estefi Berardi junto al video.