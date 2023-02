Romina Uhrig confirmó que está separada de Walter Festa y reveló los fuertes motivos en Gran Hermano 2022

Luego aseguró que Walter no estaba tan convencido de divorciarse legalmente y le hizo planteamientos antes de entrar a la casa: "Bueno, pero esperá... ¿Vos cómo querés entrar a Gran Hermano? ¿Divorciada? Entonces, yo le dije: 'Hagamos el divorcio'. Lo empezó a hacer y no hace falta que yo firme nada, hoy en día conque uno quiera el divorcio, ya está, no hace falta que el otro firme, ni nada".

Embed

La mamá de La Tora le consultó: "¿Vos viste los papeles que él firmo y todo?", ante lo cual Romina dijo: "Él empezó a hacer el tema del divorcio con su abogado; me pidió el acta de las nenas, la partida de nacimiento y el certificado de matrimonio. Yo después le pregunté: '¿Cómo viene? y me dijo: 'Ya está, ya hice todo'. Estoy esperando. A mí me tiene que llegar la notificación, pero todavía no me llegó nada, pero sí, ya lo hizo".

Rodolfo le confesó que creía que seguían juntos, especialmente, por como el exintendente de Moreno la trató en el video que le envió para la Navidad a Romina: "Yo vi tan buen rollo con el video, que dice: gorda, tal... Tan buen rollo, pensé que estaban casados".

Romina confesó que tampoco se esperaba que Walter tuviera esa buena onda en el video, ya que antes de entrar a la casa las cosas entre ellos no estaban del todo bien: "Es que a mí misma me sorprendió, porque cuando nos separamos, que no nos separamos de buena manera, no terminaron bien las cosas, que se terminó yendo en la madrugada de casa".

Por último, Romina contó cómo se desencadenó el final de su matrimonio: "Ya hacía 10 días que no nos hablábamos por una cosa que no me gustó y él en vez de decir: 'Bueno, gordi, disculpame'. Se enojó peor y se terminó yendo de noche de casa, me había bloqueado del teléfono, no tenía forma de hablar con él, teníamos a las nenas, no me hablaba. No bajaba del auto, quería que Marita le dé las nenas, no me quería ver. No entendía nada, en ese momento pensaba: '¿Qué le hice?'. Así pasaron los días, un día llega y está el auto, y le digo: '¿Podemos hablar? Tenemos dos hijas'. Y él me dice: 'No, no, con vos no quiero hablar'", pero en ese momento, Gran Hermano cortó la transmisión.

Romina Gran Hermano

Una de las hijas de Romina de Gran Hermano 2022 prefiere que su mamá abandone la casa

Desde que entró a Gran Hermano 2022, Romina Uhrig siempre recordó a sus tres hijas, Mía, Nina y Felicitas, en cada gala del exitoso ciclo de Telefe.

Ese gesto, a la vez, la llevó a enfrentarse con Alfa, uno de los más polémicos del juego, una pelea que ganó ya que su compañero quedó eliminado hace dos semanas.

Pero la exdiputada tuvo consecuencias y, tras la salida de su sobrino Fabián, uno de los familiares que entró al juego, Mía, la más grande de sus nenas, dio una dura opinión sobre su mamá: manifestó el deseo de que abandone la casa.

En una nota con Laura Ubfal durante un corte del Debate, la nena opinó sobre el juego de su mamá en el reality. “Está bastante bien, pero tiene algunas peleas y eso creo que no la ayuda mucho”, dijo.

“Imagino que la extrañás un montón”, señaló la periodista. “Muchísimo”, respondió la joven. “¿Estás orgullosa o qué te pasa con ella? ¿Querés que salga o que siga y gane?”, consultó Laura.

Mía, entonces, comentó “Me gustaría que gane, pero creo que no tiene oportunidad”. “¿Por qué lo ves así”, interrogó Ubfal. “Porque ahora la gente no la ve muy bien por cómo está posicionada”, respondió. “¿Preferirías que la saquen?”, ultimó la analista de GH. “Sí, porque creo que ya está”, cerró.