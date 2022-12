Gran Hermano 2022: el llanto de Mora en medio de una discusión con Agustín mientras compiten para volver la casa

Y agregó: “En vez de pedir disculpas, siguen igual y no cambiaron en absolutamente nada. Me dijeron de todo, inventaron aberraciones de mí adentro y acá afuera de la casa también. Se metieron con mi sexualidad. Se enarbolaron en la bandera de la empatía y me dijeron de todo”.

ex GH 2022 repechaje - Mora llora.jpg

Fue allí que Mora Jabornisky intervino furiosa. “Para empezar, de base, es mentira lo que estás diciendo porque te dije el primer día que yo no te creía nada pero que te pedía disculpas. Me dijiste que me creías las disculpas y me lo agradeciste”, le dijo.

“Segundo, yo soy a la primera que juzgaron por su sexualidad desde el día uno. Nadie podía creer que yo tuviera novio, que cómo no era lesbiana, y no por eso salgo a decir las cosas de Agustín. Me da bronca lo que dice”, lanzó rompiendo en llanto al tiempo que varios de sus compañeros se acercaron para contenerla.

Juliana sigue dando información del exterior en la casa de Gran Hermano 2022: ¿será expulsada?

El miércoles, Juliana Díaz fue elegida por sus compañeros dentro de la casa de Gran Hermano 2022 para reingresar al reality. Después de la votación, Tini -como le dicen cariñosamente- agarró su valija y volvió al juego.

Antes del reingreso, Santiago del Moro le hizo una fuerte advertencia. El conductor le dijo no puede dar información del exterior a sus compañeros y que, en caso de hacerlo, recibiría una sanción.

juliana-gran-hermano.jpg

Sin embargo, Juliana no escuchó esa recomendación. A las pocas hora de su reingreso, la chica de Santa Fe metió la pata: le contó a Maxi que los votos de Coti fueron anulados porque tomó un papel que cayó al jardín, con información sobre el repechaje.

Por ese incumplimiento de las normas del reality, Tini fue sancionada: no podrá participar de la prueba del líder la semana próxima, tampoco podrá nominar, e irá directamente a placa el día de la nominación.

Al parecer, Juliana aún no fue informada de la decisión de Gran Hermano 2022 por su error. En un video reciente, se ve a la joven hablando con Maxi en la cocina y contándole datos del exterior.