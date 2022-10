El comentario antisemita de Alexis Quiroga por el que se cortó el vivo de Gran Hermano 2022

En ese momento, Walter Alfa Santiago no lo dejó continuar con su "humorada" y repentinamente se cortó la transmisión en vivo de la casa, algo que fue detectado por los usuarios de la red social y dejó en evidencia Ángel de Brito.

alexis conejo.jpg

"¿Qué tienen en común la pizza y los judíos?", dijo muy polémico y con una sonrisa el Conejo. Inmediatamente, Alfa lo cruzó y pidió que no siguiera con su relato: "No, no, no. Ni lo digas, callate".

En ese mismo momento la transmisión de Pluto TV, que muestra la casa las 24 horas, se cortó y apareció la placa con el logo del programa.

Embed

El beso de Coti y el Conejo en Gran Hermano 2022

Hace unas horas se confirmó otro acercamiento sentimental entre dos jugadores: se trata de Constanza Coti Romero, quien tiene 20 años y es de Corrientes, y Alexis Quiroga, el cordobés apodado El Conejo, quien reconoció "no aguantar varios días sin sexo".

Los dos se dieron un apasionado beso en la habitación y sellaron así la atracción que tienen. Nació así otro amor en la casa más famosa del país que se suma al de Juliana Díaz y Maxi Giudici.