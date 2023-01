Gran Hermano 2022: Julieta Poggio entró en crisis y tuvieron que contenerla

"Va a reventar si lo pones arriba. Está chorreando todo... se está quemando", exclamó Alfa, al ver a Disney en la cocina, preparándose su sándwich. "¿Te pregunté cómo me gusta comerlo?", le respondió al más veterano de la casa.

Embed

Thiago también criticó a Julieta. "No es lo mismo una tostadora, que una wafflera", le dijo el muchacho.

En ese momento, Disney se sacó y explotó con su compañero. "Si me vas a hablar para pelearme, no me hables más. Yo no te peleo a vos!", exclamó.

La situación logró exasperar a la joven. "¡Me ponen de mal humor! Hago cualquier cosa y todos me pelean. Me tienen cansada. ¡Todo el día jodiéndome!", expresó, con lágrimas en los ojos.

Finalmente, Alfa y Camila fueron a contener a Julieta. "Ya me cansan.... Todos deándome... ¿qué les pasa?", sentenció.

Julieta Poggio y su hashtag 1 - GH 2022.jpg

Alerta en Gran Hermano 2022: ¿Thiago quiere abandonar el juego?

Thiago Medina y Maximiliano Guidici son de los pocos participantes que no han estado en la placa de nominados en Gran Hermano 2022. La suerte los llevó a llegar hasta esta instancia del juego sin pasar por el voto telefónico.

En una charla profunda, el joven de La Matanza le confesó a su compañero que tiene ganas de probarse en manos del público.

"Quiero sentir que se siente estar ahí, como cuando te salva la gente", aseguró. "Es verdad. Porque la única conexión con el afuera es la placa", acotó el cordobés.

Embed

Thiago le reconoció que no le molestaría abandonar la casa porque siente mucho la lejanía de sus seres queridos. "Ya extraño una banda a mis hermanos. Son mucho tres meses sin verlos, sin saber nada de ellos. Es una banda. Sé que ellos me ven, pero yo quiero abrazarlos, hablar con ellos, sentarme a tomar unos mates, un tereré", reflexionó.

Por último, el muchacho de La Matanza afirmó que, si le toca estar en placa, y tiene que irse, será con una enorme alegría porque desea estar con sus afectos cercanos. "Ya estoy para irme, ya estoy para todo", concluyó.