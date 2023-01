Fuerte discusión entre Romina, Alfa y Ariel por un insólito motivo en Gran Hermano 2022

"Cómo tienen aceitadas las discusiones acá, es tremendo. Mirá vos todo el quilombo que armaron", lanzó Ariel al ver que Romina y Alfa lo cuestionaron por su comentario.

"Encima putea el señor. ¡Vos estás discutiendo!", le dijo Romina. "Todo el Romero pusiste ahí, no podías dejarme cuatro a mí. Quería hacer mi salmuera, ¿Cuál es el problema?", insistió Ariel.

"Es tremendo, sos un tipo grande, hace tres meses que estamos acá eh, vos viniste de afuera", le retrucó Romina.

Y ahí Alfa se sacó: "El mismo quilombo que me armaste vos a mí cuando estaba jugando con Camila. ¡Callate la boca, ganso!".

Ariel se sacó con Alfa por una pesada broma a Camila en Gran Hermano 2022

A Ariel no le gustó una broma que le hizo Alfa a Camila Lattanzio mientras dormía en el living -le puso el dedo en la boca- y ahí se lo dijo al instante.

"No hagas eso Alfa, no se jode con eso, está dormida, está vulnerable, no se hace eso", le advirtió el participante. "Está dormida, es una broma", se excusó Alfa.

Luego de eso, el hombre de Tigre fue a buscar a Ariel en la habitación y le dijo: "Yo estaba jugando con Camila, no me gusta que se meta nadie. Vos no podes ponerte en abogado, es problema mío".

"Estás loco bolu... Tenés 60 años flavo, estaba vulnerable, le metiste el dedo en la boca durmiendo, eso no se hace, ¿de dónde saliste? Grito todo lo que quiero", le retrucó enérgico y a puros gestos Ariel.

Y en charla con Nacho, Maxi y Conejo, Ariel comentó: "Yo me saco cuando estaba en la habitación solo y él vino a increparme. Ahí me puse de la cabeza, que me vino como a apurar".