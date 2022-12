Gran Hermano 2022: la advertencia de Tomás Holder sobre su posible regreso a la casa en el repechaje

Holder y Agustín.jpg

Así las cosas Tomás Holder, quien había asegurado no interesarle volver a ingresar a encerrarse en Gran Hermano 2022 tras su cortísima estadía en la competencia por los 15 millones de pesos de premio, por estas horas cambió de parecer y así lo hizo saber desde sus redes sociales.

"Si el repechaje de Gran Hermano es después del 26 cuenten conmigo para sacar a Agustín, a Thiago y ayudar a Alfa", anunció desde sus stories, advirtiendo así a los fanáticos del formato su pulgar para abajo hacia los hermanitos más cuestionados en las últimas horas, y su aprobación hacia el mayor de la casa con grandes posibilidades de consagrarse campeón.

Tomás Holder historia - repechaje GH 2022.jpeg

La tajante respuesta de Tomás Holder cuando le preguntaron si volvería a entrar a Gran Hermano 2022

A poco de haber salido de Gran Hermano 2022, Tomás Holder reapareció en televisión. Después de unos días alejado de los medios, el joven estuvo en una videollamada con LAM (América TV).

En el programa de Ángel de Brito, el ex participante del reality de Telefe sorprendió a todos con su respuesta cuando le preguntaron si volvería a ingresar al juego.

Tomas-Holder.jpg

"No, no entro", contestó el muchacho. "Se están muriendo las tres pelotas de Telefe en estos momentos", comentó el conductor de LAM. "Tomás Holder no entra más a GH", remarcó el invitado en ese momento.

Ángel se mostró desconfiado de la palabra del joven, que suena como candidato ante el seguro repechaje en Gran Hermano 2022. "Para mí vas a entrar y me estás mintiendo", cerró la figura de América TV.