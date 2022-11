Gran Hermano 2022: la alegría desenfrenada de la hermana de Maxi por la eliminación de Juliana

“Yo tengo que ver el juego desde el lado que me toca, que es como hermana de Maxi, y me parece que no es algo que él deseaba, pero sí algo que él necesitaba como jugador”, explicó.

Al ser consultada sobre si la alegró la salida de "Tini", añadió: "No sé si me puse contenta porque verlo a él mal y triste me pone mal. Pero en una lectura objetiva me parece que esto le va a dar oxígeno a él. Tiene tiempo para una relación afuera cuando el juego termine. Si funciona o no después veremos".

“Yo veía que ella lo exponía demasiado, que cualquier conflicto que tenían entre ellos él siempre quedaba mal parado y veía una sobreexposición, a veces innecesaria de su parte”, añadió.

El llanto de Maxi ante la salida de Juliana en Gran Hermano 2022

En la gala del domingo, Juliana Díaz se convirtió en el sexto participante eliminado del reality Gran Hermano, Telefe, con el 57,67% de los votos de la gente y en una placa que tenía también a Nacho, María Laura (Cata) y Agustín.

Juliana Díaz se sumó así a la lista de eliminados del programa que conduce Santiago del Moro, la cual comenzó primero con Tomás Holder y continuó con Martina Stewart Usher, Mora Jabornisky, Juan Reverdito y La Tora Lucila Villar.

Lo cierto es que una vez consumada la salida de Juliana de la casa, Maxi Giudici, quien fue su pareja dentro del reality y su gran sostén, se quebró solo en el sauna.

Mientras las cámaras en vivo registraban una charla de Coti Romero y Romina Uhrig en la habitación, en un momento se observó a Maxi llorando desconsolado y solo en el sector del sauna.

La salida de Tini del reality lo dejó conmovido y los primeros días sin ella en la convivencia seguro serán muy difíciles para él ya que se mostraban inseparables y a puro amor.