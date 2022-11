Gran Hermano 2022: la reacción de Susana Giménez a la eliminación de Martina

Fue en una publicación de Instagram donde comunicaban la noticia de que Martina abandonó la casa más famosa del país, donde la artista comentó muchos corazones rojos, mostrando cuál era su preferencia.

Por estos días, la actriz que protagonizó en el país vecino el éxito "Piel de Judas", se encuentra preparando todo para partir rumbo a Qatar 2022, y apoyar a la selección argentina como lo hace en cada mundial.

Susana Giménez nuevamente en la mira de la AFIP

Hace apenas un par de días se supo que la Justicia falló a favor de Susana Giménez tras la denuncia penal que la AFIP había iniciado por supuesta evasión de impuestos, por una suma que ascendía a los $50 millones.

En tanto, el ente recaudador anunció este viernes que apelará la medida judicial dictada por el juez Diego Amarante. Según hizo saber la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pedirá formalmente ante la Cámara Nacional de Apelaciones en la Penal Económico que revea la decisión del juez de primera instancia.

La argumentación del fallo favorable a Susana Giménez remarcó, entre otras cosas, que la diva "no realizó ninguna conducta pasible de ser considerada engañosa o ardidosa en los estrictos términos que reclama la ley penal". En tanto, en las últimas horas el titular de la AFIP declaró que “Aún suponiendo que, como plantea el juez, no haya habido ‘ocultamiento patrimonial’, la señora Susana Giménez todavía no presentó las declaraciones juradas".

Al mismo tiempo Carlos Castagneto agregó, para justificar la apelación de la medida, que "Ante el fisco, todos los y las contribuyentes tienen las mismas obligaciones. Este es un caso que surge de la matriz de riesgo y el control sistémico que posee el organismo, no realizamos fiscalizaciones a dedo".