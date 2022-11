Gran Hermano 2022: La Tora deschavó el intolerable comentario de Thiago que no se vio al aire

La tora Juan y otra en debate GH.jpg Martina, Juan y Lucila Villar en El Debate de Gran Hermano 2022.

Fue allí cuando Lucila Villar, visiblemente molesta, interrumpió a la ex chica del clima asegurando: "Igual hay algunas frases que no salieron, perdón". Y sacó a relucir "Hay una frase de Thiago que es muy fuerte contra Agustín que yo nunca la escuché en la tele". "¿Cuál, cuál? ¡Decila!", le pidió el conductor. "'Culo con sueño no tiene dueño'", disparó Lucila.

"Para mí es un horror", atinó a reaccionar Sol y sumó: "Y esas cosas son las que te terminan después llevando a placa y que la gente te saque". "Bueno, pero nunca la pasaron", se mantuvo firme La Tora, mientras que Martina acotó molesta que "No a todos se los mide con la misma vara" apuntando directamente a la producción de Gran Hermano.

Gran Hermano 2022: el video con el que acusan a Thiago de acosar a un compañero dentro de la casa

Una dura acusación sacudió las redes a comienzos del mes de noviembre. Se vivió un momento de acoso dentro de la casa de Gran Hermano 2022 que puso a Thiago Medina en la mira. El participante se acostó al lado de Agustín Guardis mientras dormía: lo tocó, beso, manoseó y se fue, junto a dos participantes que observaban como si fuera un chiste.

Sin embargo, desde las redes denunciaron el hecho por no considerarlo un chiste, ya que al estar durmiendo Agustín no dio su consentimiento. Este gesto generó un repudio masivo y hasta se pidió una sanción para Thiago.

“Lo tocaron, besaron, apoyaron y burlaron de él mientras estaba dormido. Esto es más que bullying y hacerlo en frente de las cámaras refleja la impunidad que manejan los varones cuando andan en grupito” apuntó un usuario de Twitter.

Mientras que otro agregaba: “Siempre me dio gracia el ‘Nachiago’. Pero más ahora que se demostró que Thiago es un homofóbico más de la casa, porque estuvo muy cerca de ser abuso lo que hizo hoy con Agus, eso de ir a apoyarlo y tocarlo mientras el dormía. ¡Thiago debería ser sancionado con placa mañana!”.

En tanto, “No entiendo cómo no hay sanción para Thiago que tocó y apoyó a Agustín mientras dormía. En cambio, se cagan de risa”, fue otro de los tantos mensajes que se publicaron en las redes ante el video.