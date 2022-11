Gran Hermano 2022: Inesperado y tremendo chape entre Daniela y Julieta

Así, pudo verse en vivo desde el envío de Telefe que conduce Robertito Funes Ugarte a las chicas charlando tranquilamente. Y de repente se oye a Daniela decir ok mientras Julieta se acerca y comienzan a besarse en la boca furiosamente.

Daniela y Julieta chape- GH.jpg Daniela Celis y Julieta Poggio besándose apasionadamente en la fiesta de este viernes en la casa de Gran Hermano 2022.

Ante el asombro de todos los que estaban haciendo el programa, el conductor sorprendido atinó a decir “¿Un beso entre Julieta y Daniela?, momento, ¿podés ponerlo de vuelta?”, generando una revolución entre los integrantes de la transmisión.

En tanto, dentro de la casa mientras Pestaniela y Disney se comían la boca, una vez más Agustín fue testigo en primera fila del apasionado momento al pasar justo al lado de las chicas.

Claro que no hay nada de malo en la situación, lo que generó es sorpresa porque nunca se vio venir este acercamiento. Así, Ugarte se encargó de aclararlo: “¿Ustedes vieron lo que yo vi?, no que me asombre”, explicó el conductor.

Gran Hermano 2022: Thiago no aguanta más las actitudes de Daniela y peligra su relación

Gran Hermano 2022 (Telefe) es lo más visto de la televisión argentina, y todo lo que pasa en la casa es noticia, sobre todo si se trata de las flamantes parejitas del reality, como la más reciente, la de Thiago y Daniela.

Tal es así que, luego del encuentro íntimo que mantuvieron, Thiago Medina manifestó su disgusto ante algunas de las actitudes que la joven de Moreno tiene con él, y pueden poner en riesgo el flamante romance.

Danielay Thiago - Gran hermano 2022.jpeg Daniela Celis y Thiago Medina en pleno romance dentro de la casa de Gran Hermano 2022 dos días atrás.

Un usuario de Tik Tok subió una charla que el participante más joven de la cas tuvo con Conejo y Nacho, en la que dice "estábamos ahí hablando en la pieza y a los dos minutos cae ella, no me puedo tirar un pe.. porque ella esta ahí en mi cama", comenzó diciendo.

Y continuó, "no puedo eructar porque me dice no pierdas el encanto, dejame ser piba, dejame ser", aseguró y cerró, muy enojado, "te pudre, te pudre, que querés que te diga. No me dan ganas de decirle porque tengo miedo que se ponga mal", dijo sobre Daniela Celis.