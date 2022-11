Gran Hermano 2022: el desconsolado llanto de Juliana tras romper con Maxi

juliana y maxi GH 2022.jpg Las cámara de Gran Hermano 2022 captaron a Juliana Díaz llorando angustiada por su ruptura con Maxi.

La audiencia supo de la ruptura durante las transmisiones diarias en vivo, mientras los chicos pedaleaban arriba de un bote cumpliendo el desafío semanal, y Juliana le dijo a Maxi: "¿Le contaste al Cone que nosotros no estamos más juntos?", a lo que el cordobés le respondió: "No, no hablé con nadie".

En tanto, una vez terminada la prueba las cámaras captaron a Juliana Díaz llorando luego de pasar, presumiblemente, por la ducha, dado el turbante de toalla en el pelo, tomando consciencia de que el quiebre parece definitivo. Al mismo tiempo, esta situación no fue registrada por sus compañeras, ya que optaron por mantener el secreto para el resto de los participantes, seguramente por una cuestión de estrategia.

Gran Hermano 2022, al rojo vivo: cuál fue la primera pareja en tener sexo

A una semana del inicio de Gran Hermano 2022, una pareja decidió avanzar y tuvo su primera noche de pasión en la casa más famosa del país.

Juliana Díaz y Maximiliano Guidici habrían tenido sexo, según trascendió entre los fanáticos del programa en Twitter. “Vení gordo, vamos a hacer el amor”, le habría dicho ella. De inmediato, la trasmisión oficial mostró otra escena dentro de la casa.

Desde hacía unos días, la santafecina y el cordobés estaban buscando un punto ciego para tratar de tener relaciones sin ser captados por las cámaras. Al parecer, se resignaron y recurrieron al viejo truco de las sábanas para tratar de tener cierta intimidad.

Juliana y Maxi fueron los primeros en formar pareja en GH. Ella tiene 31 años y es de Venado Tuerto, Santa Fe y vive sola con su mamá. Él tiene 35 años y es oriundo de Córdoba. Vivió en Brasil y México, donde puso un hostel pero la pandemia lo fundió. Sus tres pasiones son el fútbol, la playa y el calor.